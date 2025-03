Giro de 180º en los Primark de Madrid: el cambio que llega a partir de este día

Con el auge del reciclaje, son muchas las personas que apuestan por un modelo sostenible a la hora de comprar la ropa con la que se visten. De hecho cada vez, más se apuesta por la moda vintage y de segunda mano, y ahí está por ejemplo el éxito de plataformas como Vinted. A ello se le suma, el que cada vez más, las marcas buscan adaptarse a esas nuevas exigencias de sostenibilidad y a una preocupación por el impacto medioambiental de la industria textil que ha llevado a muchas empresas a apostar por estrategias más responsables. En Madrid, una de las marcas más populares entre los consumidores, Primark, acaba de dar un paso importante en esta dirección con una iniciativa que marca un antes y un después en sus tiendas.

Durante los últimos años, hemos visto cómo la idea de reutilizar en lugar de desechar está calando en los clientes, y las grandes cadenas de ropa no han tardado en reaccionar. Primark, que siempre ha sido un referente en moda asequible, ha decidido implementar un ambicioso plan que no sólo beneficiará a sus compradores, sino que también reducirá la cantidad de residuos textiles. Este giro de 180º en los Primark de Madrid trae consigo cambios que buscan prolongar la vida útil de las prendas y fomentar hábitos de consumo más conscientes. Desde talleres de reparación gratuitos hasta la ampliación de su Programa de Recogida de Textiles, la marca irlandesa pretende convertir sus tiendas en puntos clave para la moda sostenible. ¿Cuáles son estas nuevas medidas y cuándo estarán disponibles? A continuación te lo contamos todo.

Talleres de reparación gratuitos en los Primark de Madrid

A partir del 18 de este mes, los Primark de Madrid inaugurarán talleres de reparación gratuitos. Estos espacios permitirán a los clientes aprender habilidades esenciales de costura, como coser un botón, arreglar una cremallera o incluso personalizar su ropa con bolsillos y otros detalles. La gran ventaja es que no se necesita experiencia previa, ya que los participantes recibirán un kit de costura y un folleto con instrucciones detalladas.

La iniciativa, que ya ha triunfado en países como Francia, Italia o Reino Unido, busca incentivar un cambio de mentalidad: reparar antes que desechar. Con más de 400 talleres realizados en otros mercados europeos, ahora llega el turno de España, con Madrid como una de las primeras ciudades en estrenarlo.

Otras ciudades que tendrán estos talleres

El compromiso de Primark con la sostenibilidad no se quedará solo en Madrid. Ciudades como Málaga, Zaragoza y Barcelona también se sumarán a la iniciativa este mes, y a lo largo del año se ampliará a otras localidades como La Coruña, Bilbao, Sant Cugat, Sevilla y Valencia.

Pero si estás interesado en uno de estos talleres de costura de Primark y no puedes asistir presencialmente, la cadena irlandesa también ha encontrado una solución al respecto, ya que ha desarrollado una serie de tutoriales online bajo el lema Love It For Longer, disponibles en su web y redes sociales. Estos videos permitirán que cualquier persona pueda aprender a reparar y personalizar sus prendas desde casa.

Primark amplía su programa de recogida de textiles

Otro de los cambios que llegará a los Primark de Madrid es la expansión del Programa de Recogida de Textiles. A partir de esta primavera, los clientes podrán llevar ropa, calzado, accesorios y textiles para el hogar a los puntos de recogida habilitados en las tiendas. Tal y como ya podemos encontrar en tiendas de otras cadenas de moda instaladas en nuestro país, no importa la marca ni el estado de las prendas, ya que la empresa colaborará con la organización Yellow Octopus para garantizar su reutilización o reciclaje.

Lo más interesante de esta iniciativa es que todos los beneficios generados serán donados a UNICEF, apoyando programas de educación, atención sanitaria y acceso a agua potable para niños en situaciones de vulnerabilidad.

Carlos Inacio, director general de Primark Iberia, ha declarado: «En Primark, estamos comprometidos con hacer que la moda sea más sostenible ayudando a nuestros clientes a prolongar la vida útil de sus prendas. A través de iniciativas como nuestros talleres de reparación y el Programa de Recogida de Textiles, damos pasos hacia un enfoque más circular de la moda. Creemos que pequeños cambios, como aprender a arreglar una prenda o reciclar textiles de manera responsable, pueden marcar una gran diferencia en la reducción de residuos y en la construcción de un futuro más sostenible.”

Un futuro más sostenible en la moda

Este cambio en los Primark de Madrid forma parte de una estrategia global de la compañía bajo su programa Primark Cares que lleva varios años en funcionamiento. En todo este tiempo, la firma ya ha logrado que el 66 % de sus prendas estén fabricadas con materiales reciclados o de origen sostenible, con el objetivo de llegar al 100 % en 2030. Además, se han fijado metas como mejorar la durabilidad de sus productos y desarrollar estándares de diseño circular.

Con estas iniciativas, Primark busca demostrar que la moda accesible también puede ser responsable con el planeta. Reparar, reutilizar y reciclar son los pilares de este nuevo modelo que están implementando en sus tiendas y que, sin duda, transformará la forma en que los clientes perciben su relación con la ropa. El cambio ya está aquí y Madrid será testigo de cómo la industria textil da un giro de 180º hacia un futuro más sostenible.