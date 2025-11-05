Fecha confirmada para el Bingo Loco en Madrid: cuándo es, precio de las entradas, premios y quién puede ir

De entre todos los planes y fiestas que se celebran y organizan en Madrid, Bingo Loco es una de las más esperadas. Un evento o rave que ya se celebró el pasado mes de junio en la capital y que ahora vuelve para una fecha en pleno mes de diciembre aunque si quieres saber qué es exactamente, cómo asistir y divertirte como nunca, a la vez que juegas al bingo, toma nota porque las entradas van a volar rápido.

Bingo Loco se celebrará en Shoko Madrid, una de las discotecas más famosas del barrio de La Latina, en la que siempre puedes encontrar todo tipo de eventos y fiestas, aunque sin duda la que ahora nos ocupa, es la más deseada de todas. Y es que como sur propio nombre indica, Bingo Loco es un bingo sí, pero también es un concurso de baile, una rave, una batalla de lip sync, confeti y mucho más, así que no lo dudes y vive la fiesta más emocionante del otoño, de la que ahora te contamos cuándo es, cómo comprar entradas, cuánto cuestan, quién puede ir, todos los premios y cómo llegar.

Cuándo es Bingo Loco en Madrid: fecha

Bingo Loco es un evento musical en el que el bingo es el gran protagonista que si bien ya se ha celebrado en muchas ciudades y países del mundo como Reino Unido o Estados Unidos, aterriza de nuevo en España y en Madrid, con una fiesta que se celebrará el viernes 5 de diciembre, justo a las puertas del puente de diciembre, de modo que la expectación es mucha y seguro que se llenará de gente. La hora es a partir de las 19:30 horas con apertura de puertas a las 19:00 horas.

Precio de las entradas: dónde comprar y cuánto cuestan

Las entradas para Bingo Loco se pueden comprar directamente en la web de Fever y el precio es de 21 euros. Conviene no dejar pasar el tiempo ya que a medida que se acerque la fecha, seguro que se agotan rápido. De todos modos si te quedas sin entrada debes saber que ya hay prevista otra fiesta de Bingo Loco para el viernes 23 de enero. Dos oportunidades entonces, para vivir una tarde-noche llena de música, diversión, locura y como no, mucho bingo.

Quién puede ir

El acceso a Bingo Loco está reservado a mayores de 18 años, ya que la experiencia incluye música, copas y animaciones nocturnas. A la entrada se pedirá DNI o documento oficial, y la organización recuerda que no se permite el acceso con disfraces ofensivos ni elementos peligrosos.

Más allá de eso, el ambiente es tan libre como divertido: muchos asistentes se visten con accesorios de neón, pelucas o disfraces coloridos, siguiendo el espíritu gamberro del evento. El objetivo es pasarlo bien, dejarse llevar y formar parte del espectáculo, porque aquí el público también es protagonista.

Todos los premios del Bingo Loco

La clave del evento, aunque sea mucho más, es jugar al bingo, así que nada más llegar te dan un cartón de bingo y puedes encontrar varias mesas para poder sentarte e ir tachando los números a medida que van saliendo. A la vez, un DJ pone música y mucho más ocurre, pero es mejor no desvelar mucho y descubrir toda la locura y diversión que se vive y también, ser consciente de que como en cualquier otro bingo puedes ganar premios y no sólo al cantar bingo o línea. Tienes opción de ganar en función de las líneas que taches.

El cartón consta de líneas a lo largo del cartón tanto en horizontal como en vertical, si tachas una ya tienes premio, si tachas dos también y si llegas a tachar tres líneas, ganas el gran premio que es todo un misterio hasta que acaba siendo revelado al ganador.

Y entre los premios que se han ido otorgando en otras celebraciones de Bingo Loco en el mundo tenemos por ejemplo un piano, un paquete de crucero, un viaje a Las Vegas, un piano, o también cosas tan dispares como un flamenco hinchable gigante, un cortacésped, o un microondas.

Son más de 200 ciudades las que ya disfrutan de esta fiesta que además tiene una duración de 3 horas mínimo, por lo que nadie se la quiere perder y de paso poder llevarse uno de los premios anunciados.

Dónde es y cómo llegar

Como mencionamos, Bingo Loco se celebra en Shoko Madrid en la calle Toledo 86, en pleno barrio de la Latina. Lo mejor es ir en metro y tienes las estaciones de La Latina o Puerta de Toledo (línea 5) que están a pocos minutos a pie. O si prefieres puedes ir en autobús (las líneas que pasan cerca son la 002, 3, 35,17, y 18) o también como no, en coche, YA QUE hay varios aparcamientos públicos cercanos, como el de Puerta de Toledo o el de Cava Baja.