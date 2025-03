Los dulces más increíbles de España están en esta pastelería de Madrid: su historia dio la vuelta al mundo

Cuando se trata de postres artesanales que conquistan el paladar, pocos lugares logran el reconocimiento y la viralidad de El Desván Bakery. Ubicada en el corazón de Madrid, esta pastelería ha ganado fama gracias a la calidad de sus ingredientes y la dedicación de su fundadora, Lucía Kuraková, una repostera con una historia de superación que ha enamorado a los amantes del dulce. Su nombre ha traspasado fronteras y ha convertido sus famosas cookies en un referente de la repostería, con clientes que viajan desde distintas partes del mundo solo para probarlas.

Pero, ¿qué hace tan especiales a estos dulces hasta el punto de decir que estamos ante una pastelería de Madrid que nadie se puede perder? Desde cookies rellenas de crema de Lotus y sirope de arce hasta cheesecakes de pistacho y brownies esponjosos, cada creación está pensada para ofrecer una experiencia única. Nada de harinas refinadas ni ingredientes de baja calidad: Lucía apuesta por lo artesanal y lo saludable sin renunciar al sabor. Su obsesiva búsqueda de la receta perfecta y su pasión por la repostería la han llevado a conquistar no sólo Madrid, sino también Barcelona y, próximamente, otras ciudades de España.

El auge de El Desván Bakery no se debe solo a la excelencia de sus productos, sino también a la enorme repercusión que ha tenido en redes sociales. Un video viral con 70 millones de visualizaciones catapultó su negocio a otro nivel, atrayendo a clientes de México, Turquía e incluso Barbados. Este fenómeno ha convertido su local de la calle Hortaleza en un punto de peregrinación para los amantes del dulce. Y si todavía no te has convencido de visitarlo, vas a poder ver gracias a la cuenta de de TikTok @planesbrutales, todo lo que ofrece esta increíble pastelería.

Los dulces más increíbles de España están en esta pastelería de Madrid

Lucía Kuraková no siempre soñó con ser repostera. Nació en Eslovaquia y comenzó a trabajar en hostelería a los 14 años, tras el fallecimiento de su padre, para ayudar a su familia. La cocina siempre estuvo presente en su hogar, con recetas caseras transmitidas por sus abuelas y su madre, lo que la llevó a estudiar hostelería para profesionalizarse.

Hace una década llegó a España y comenzó su carrera como camarera en la Costa Brava, hasta que se trasladó a Barcelona. Allí, en 2017, fundó una hamburguesería llamada El Desván, donde empezó a experimentar con la repostería. Su obsesion por perfeccionar una cookie ideal la llevó a realizar incontables pruebas hasta dar con la receta que hoy triunfa en sus tiendas.

Un crecimiento imparable

La pandemia de 2020 pudo haber sido un obstáculo, pero Lucía la aprovechó para centrarse completamente en sus cookies. Comenzó a hornear en casa y a venderlas por encargo. Su fama se disparó y, en 2021, abrió la primera tienda de El Desván Bakery en Barcelona. Desde entonces, no ha parado de crecer.

Su expansión la llevó a Madrid, donde inauguró su primer local en la calle Hortaleza, número 8. Pero esto es solo el comienzo: en pocos meses abrirá un segundo establecimiento en un centro comercial madrileño, y ya está estudiando nuevas ubicaciones en ciudades como Valencia o Zaragoza.

La cookie perfecta y otras delicias imperdibles

Las galletas de El Desván Bakery no son unas cookies cualquiera. Lucía ha creado más de 50 sabores, de los cuales mantiene 25 en exposición en cada tienda. Algunas, como la de pistacho, Nutella o Red Velvet, se han convertido en clásicos imprescindibles. Otras son más experimentales, como la cookie de mojito o la de tiramisú, que comprimen los sabores de estos postres en una sola galleta.

Pero lo que realmente ha sorprendido a los clientes es su última creación: la cookie con chocolate de Dubái, una delicia que combina ingredientes de la máxima calidad. Además, también es muy popular la cookie de Happy Hippo, que recuerda a la famosa golosina infantil, y su inigualable cheesecake de pistacho. Y si prefieres algo más clásico, sus magdalenas rellenas de Nutella son una apuesta segura.

Si después de leer esto se te ha abierto el apetito, repetimos que puedes encontrar El Desván Bakery en C/ Hortaleza 8, Madrid. Los precios de las cookies se establecen a partir de los 4 euros y garantizamos que cada bocado merece la pena.

Te dejamos con el vídeo de @planesbrutales en TikTok, donde podrás comprobar por qué estas cookies han dado la vuelta al mundo.

Si eres amante del dulce, este es un destino que no puedes dejar pasar.