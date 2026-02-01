Desfile Año Nuevo Chino 2026 en Madrid: qué día es, horario y recorrido

Cada vez que se acerca el Año Nuevo Chino, Madrid comienza a prepararse para su celebración de la forma más especial de todas. En concreto, en el distrito de Usera que es donde vive una mayor comunidad china en la capital, las calles comienzan a decorarse y calentar motores para unos días realmente especiales que si bien no tienen todavía un programa definido, sabemos que de nuevo se va a celebrar el famoso Desfile Año Nuevo Chino 2026.

Durante estos días, y antes de que llegue el 17 de febrero, que es cuando se celebra el Año Nuevo Chino 2026, dedicado al caballo, los comerciantes decoran los escaparates, las asociaciones culturales comienzan a preparar sus actividades y, casi sin darnos cuenta, mucha gente empieza a buscar cuándo será el famoso desfile. Y lo cierto es que, como decimos, nadie ha publicado todavía los detalles del 2026, pero eso no impide que el ambiente vaya creciendo como cada año. La experiencia dice que ya podemos hacernos una idea bastante aproximada de cómo será, celebrándose por las principales vías de Usera tal y como ha hecho en la última década.

Qué día es el desfile de Año Nuevo Chino en Madrid

Por el momento, el Ayuntamiento de Madrid no ha emitido una fecha concreta para la celebración del Año Nuevo Chino 2026 y mucho menos su desfile. Es de esperar que lo haga en la semana que ahora comenzaremos, pero hasta que se anuncie oficialmente podemos decir que por regla general, el desfile se suele celebrar en el fin de semana posterior a que llegue el año nuevo. De este modo, sabiendo que el Año Nuevo Chino 2026 se celebra el próximo 17 de febrero (martes) es de esperar que el desfile podría celebrarse el 21 o 22 de febrero.

Lo normal es que se celebre en domingo, tal y como ocurriera el año pasado así que podemos anotar esa fecha y esperar a que el Ayuntamiento la confirme o de hecho, desvele cuál es de forma definitiva. De todos modos no es de esperar que sea más adelante ya que el desfile suele ser el acto central de las celebraciones.

Horario del desfile del Año Nuevo Chino 2026: a qué hora empieza y cuánto dura

Aquí ocurre lo mismo que con la fecha: aún no hay nada confirmado. Aun así, el horario de años anteriores sirve como referencia bastante fiable. El desfile suele empezar sobre el mediodía, algo así como entre las 12:00 y las 13:00 horas, porque es cuando más familias pueden acercarse y cuando el recorrido luce mejor.

¿Duración? Depende de la edición, del número de grupos participantes y de cómo avance el desfile, pero lo normal es que ronde la hora y media o las dos horas. Además, hay que tener en cuenta algo que no siempre se explica o no se tiene en cuenta ya que dependiendo de los tramos, y de la afluencia de público no podemos decir que sea un desfile lineal. A veces se detiene un poco porque hay más público, a veces avanza rápido porque el tramo lo permite, por eso no hay una hora de fin exacta, sino una estimación. Además no olvidemos tampoco que después del desfile suele haber más actividades repartidas por el barrio, así que quien se acerque sólo por la cabalgata puede quedarse luego a conciertos, talleres o demostraciones sin moverse demasiado. Y como no, a comer en alguno de los restaurantes chinos de la zona, donde disfrutar de la mejor gastronomía de este país.

Recorrido del desfile de Año Nuevo Chino 2026 en Madrid

En cuanto al recorrido, estamos igual que con la fecha y el horario, el Ayuntamiento aún no ha publicado los detalles definitivos, pero lo cierto es que el recorrido suele repetirse casi cada año porque es el que mejor funciona para gestionar al público. Lo habitual es que el desfile arranque en la calle Marcelo Usera, a la altura de la esquina con Manuel Muñoz, y avance por el corazón del barrio hasta llegar a la Avenida Rafaela Ybarra, cerca de la calle Elisa Ochoa, donde suele cerrarse la comitiva.

A lo largo del trayecto se mezclan comparsas, música y una larga fila de representantes de asociaciones chinas que van mostrando bailes tradicionales y pequeñas coreografías. Las carrozas no pueden faltar ya que aportan gran parte del color, igual que los trajes típicos como el qipao, túnicas bordadas y vestimentas que recuerdan a distintas dinastías. Cada año aparecen también guiños al animal del zodiaco correspondiente; en 2026, la caballo estará muy presente en disfraces y decoraciones para darle un aire aún más simbólico al desfile.

Por el momento es todo lo que se sabe ,cuando se publiquen los detalles definitivos, se sabrá exactamente qué calles participan, qué tramos se cortarán al tráfico y cuál será la mejor forma de llegar. Lo habitual es que Metro y EMT refuercen la zona, porque la afluencia de público es muy alta y se llena rápido.