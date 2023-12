El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha evitado decir «¡Viva España!, ¡Viva la Constitución! y ¡Viva el Rey!», cuando la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lo ha pedido expresamente al término de su discurso en el acto por el 45 aniversario de la Constitución celebrado en la Real Casa de Correos este lunes.

«Nuestra obligación es dejar una España mejor de la que heredamos, para que siga siendo una nación única y dueña de su destino. La Constitución, que tiene todas las respuestas, nos cuidará por el camino. Digan conmigo: ¡Viva España! ¡Viva la Constitución! ¡Viva el Rey!», han sido las palabras finales de Díaz Ayuso. Una amplía mayoría de los 400 invitados han repetido los «vivas» que les ha pedido la presidenta regional, sin embargo, el delegado, que poco antes ha tomado la palabra en un discurso repleto de reproches a la popular, ha permanecido callado y con un semblante de lo más serio.

Además, Francisco Martín tampoco ha aplaudido a Ayuso en diversos momentos de su discurso en los que sí le ha aplaudido el resto de auditorio, como cuando ha proclamado que «unos pocos no pueden destruir lo que construimos entre tantos» y cuando ha citado al ex presidente del Gobierno Felipe González cuando dijo que «la amnistía no es perdonar, es pedir perdón a los que cometieron los delitos».

Después de que el delegado acusara a Ayuso en su alocución -que ha durado 12 minutos, frente a los 7 que, según ha avanzado al principio de su intervención, habían acordado los equipos de la delegación y de la Comunidad de Madrid-, de falta de diversidad en el acto por el 45 aniversario de la Constitución, esta le ha respondido subrayando lo «diversas» que han sido las invitaciones al evento.

«Presidenta, sabe de mi firme voluntad de recuperar unas relaciones institucionales cordiales y colaborativas. Trabajemos en ello desde hoy mismo y podremos verlo plasmado, ante esta misma audiencia. O, mejor dicho, de nuevo ante una audiencia que vuelva a ser mucho más amplia y diversa», han sido las palabras de Francisco Martín sobre ese extremo, después de que Ayuso no haya invitado a ningún ministro del Gobierno de Pedro Sánchez tras su veto a la presidenta autonómica a la inauguración del AVE a Asturias la semana pasada.

«Gracias también al delegado del Gobierno por su participación; a Consuelo Madrigal por su lección magistral, en este evento con un nuevo formato donde queremos dar participación a los jóvenes, a la sociedad civil y a personas de reconocido prestigio, en una invitación como siempre tan diversa como es el protocolo que les he anunciado, y que espero que otras regiones de España celebren con la presencia de representantes del Gobierno. Mucho más me gustaría que se realizara en otras comunidades autónomas como en el País Vasco y Cataluña. Nada me gustaría más», ha sido la contundente respuesta de Ayuso a Francisco Martín, que se hizo conocido al poco de ocupar el cargo que dejó vacante Mercedes González, por alabar a Bildu en un desayuno informativo afirmado que había hecho más por España que los «patrioteros de pulsera».

Discurso de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso ha protagonizado un discurso en el que ha alabado la Constitución de 1978 como garante de la «España de la reconciliación» y como artífice de derribar «los muros» que separaban a los españoles y curación de «las heridas de varias generaciones enfrentadas de forma triste y dolorosa».

«Nuestros padres y abuelos fueron leales a su país, a su historia y a una sociedad que pedía con entusiasmo ser libre. Y desde aquí pido que no se ponga en riesgo. Si algo tenían claro los españoles era su ansia de reconciliación, conviviendo todos bajo la protección del Estado de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político», ha manifestado.

La presidenta madrileña también ha recordado a las víctimas del terrorismo de ETA y ha afirmado que la banda terrorista ha ido siempre «contra la democracia, contra la vida y la libertad». «Contra ETA, en sus diferentes versiones, seguimos luchando», ha agregado.

«¿Se imaginan un lugar de la Europa avanzada donde redactaran las leyes los que se van a beneficiar de ellas? ¿Dónde los jueces pidieran amparo ante las calumnias de los condenados? ¿Una democracia que fiara su gobierno a quienes han reconocido que volverán a romperla? Yo tampoco», ha señalado, al tiempo que ha incidido en que «gracias a nuestra Carta Magna, España y los españoles disfrutamos de un país que es la envidia en muchos rincones del mundo».