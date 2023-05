Luis Cueto es una rara avis en política. El que fuera coordinador general de la Alcaldía con Manuela Carmena promete dar una última batalla. Ha declarado la guerra a los partidos políticos y será la cabeza de cartel de la candidatura Profesionales por Madrid-Recupera Madrid. Consiguió 8.000 firmas para poder concurrir a los comicios en la capital como agrupación de electores, pero como el Ayuntamiento de Madrid le ha pedido copias de los DNI ha optado por crear un partido instrumental con fecha de caducidad, el 29 de mayo. Defiende que la inmensa mayoría de la población está cansada de las formaciones políticas al uso y, en ese contexto, quiere llevar a cabo la propuesta de su tía política y ex alcaldesa de crear una plataforma de vecinos sin ataduras con organizaciones políticas de carácter estatal.

Zambullirse en su currículum da vértigo. Este alto funcionario del Estado ha pasado por buena parte de los ministerios existentes. Asegura que es «un todoterreno de la Administración pública» y que ese bagaje le coloca en una situación muy diferente al del resto de candidatos que viven de la política desde hace años, e incluso décadas. Precisamente hace dos años rompió con Rita Maestre, actual líder local de Más Madrid, porque no compartía que se registraran esas siglas como partido político tradicional.

En ese marco, Cueto denunció varios asuntos relativos a sus antiguos compañeros de filas. Entre otros temas, llevó a los tribunales la obligación que impuso Maestre de donar al partido a todo su personal a pesar de no estar afiliados, que investiga la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, o por falsificar firmas en la constitución de Más Madrid como partido ante el Ministerio del Interior, que finalmente quedó en una denuncia pública y no judicial, ya que el afectado no inició ningún proceso al seguir actualmente en el equipo de Maestre.

Ahora, a través de la plataforma Recupera Madrid, Cueto aspira hacer un último servicio a la vida pública. Después se retirará a una casa en Cantabria, región de la que procede. OKDIARIO ha tenido acceso a fotografías inéditas en la que se ve desarrollando las labores del hogar. En las instantáneas también aparece su mujer, la sobrina favorita de Manuela Carmena.

Carmena

La ex alcaldesa le tiene en gran estima. Durante su etapa en el despacho noble del Palacio de Cibeles le confió los asuntos más críticos frente a un grupo de concejales radicales de los que no se fiaba. Ahora le ha respaldado acudiendo a un acto público de su pupilo.

Este peculiar candidato trae por el camino de la amargura a todos los portavoces del Pleno municipal. «Está usted insoportable», le dijo un concejal de Vox recogiendo el favor del resto de ediles. Cueto se ha caracterizado por un discurso extremadamente llano en el que critica a diestro y siniestro a todos los grupos municipales del Ayuntamiento. En ese marco, ha lanzado varias propuestas por la regeneración, en contra de los asesores enchufados, por el impulso de la participación ciudadana al margen de los partidos, etc. Sin embargo, la mayor parte han caído en saco roto, según dicen desde sus filas, por «el corporativismo» que hay entre los diferentes partidos tradicionales para no perder sus privilegios acumulados durante décadas.

Sólo el tiempo dirá si triunfa en esta aventura en contra del sistema o los madrileños dan la espalda a la propuesta más rocambolesca que posiblemente se encontrarán entre las papeletas del 28M.