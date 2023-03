Rita Maestre difunde las fotos de su boda en la ciudad del lujo y la ludopatía: Las Vegas

La anticapitalista Rita Maestre ha difundido este miércoles fotografías y un vídeo de su boda en Las Vegas, la ciudad del lujo y la ludopatía, para tratar de captar la atención en plena precampaña. La portavoz y candidata de Más Madrid en la capital contrajo matrimonio en la ciudad del pecado inicialmente y luego en una ceremonia civil en España. Con esta maniobra apuesta por trasladar una imagen cercana con testimonios de amigos, familiares y compañeros. Su marido, el escritor Manuel Guedán, expresa: «La gente no sabe que Rita me pidió matrimonio por sorpresa cuando pasábamos por delante de una wedding chapel [capilla nupcial] en Las Vegas. Me quedé alucinado y dije que sí, por supuesto. Íbamos con unos amigos, se volvieron locos. Al día siguiente fuimos a casarnos y ya en España repetimos la boda».

Ambos aparecen en las instantáneas con ropa informal frente a un reverendo en el estado de Nevada. Al llegar a España se repitió el sí quiero, de nuevo haciendo gala de lujo y ostentación. Rita Maestre alquiló una finca en Toledo para llevar a cabo su enlace matrimonial, a pesar de que Podemos, partido al que entonces estaba ligada, pedía poner fin a este tipo de bodas por el impacto al medio ambiente que conllevan.

Esto se ve en la primera entrega de la serie Toda la verdad sobre Rita, que tendrá más ediciones, incluyendo a Manuela Carmena. En este primer capítulo el entorno de Rita Maestre asegura que ella es una persona «muy curiosa», una «correcaminos», «muy familiar» y de «un humor inteligente y fino».

Marina, su amiga, desvela que últimamente a Rita Maestre le ha dado por «tener un jardín espectacular en el balcón de su casa». También aparece en este primer capítulo el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, presentado como «Íñigo, el del núcleo irradiador». De ella cuenta «que camina a toda velocidad, que camina muy rápido y que tiene una inteligencia muy inquieta». «Rita es muy curiosa, pregunta mucho y si le dices algo que no le convence te dice ‘explícamelo otra vez’», expone.

Rita Maestre con su familia

Rita Maestre en su boda en Toledo.

La diputada Inés Sabanés, presentada como «la de Madrid Central», ha descrito a Maestre como una persona «muy entrañable, muy familiar, en las fiestas, villancicos incluidos». Aparece una fotografía de Rita Maestre con mujeres mayores que podrían ser familia. El último turno es para quien llaman «la presi (sic.)», la candidata de Más Madrid a la Presidencia regional, Mónica García, que alaba de su compañera su «sentido del humor». «Cuando estás con ella tienes unas risas aseguradas con ese sentido del humor fino, inteligente», ha asegurado.

La propia Maestre desarrolla en sus redes sociales que estas personas a las que quiere y admira han desvelado en el vídeo algunos de sus aspectos más desconocidos. «Esto es solo el primer capítulo. Miedo me da pensar en los que vendrán. Cría cuervos…», ha dejado caer.