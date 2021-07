Toni Cantó (Valencia, 1965), actor y presentador de televisión que desde 2008 orientó su carrera hacia la política, dirigirá la nueva Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, que tendrá como objetivo hacer de Madrid la capital del idioma español en Europa.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha aprobado este miércoles su nueva estructura. Entre los nuevos departamentos, destaca la Dirección de área de la Oficina del Español, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, donde estará al frente Toni Cantó, ex dirigente de Ciudadanos que no pudo finalmente ir en la candidatura de Ayuso a las elecciones del 4-M por no estar empadronado en Madrid en el momento del cierre del censo.

El Gobierno de Madrid cree que «la lengua española es un activo cultural, social y económico que compartimos con casi 600 millones de personas en todo el mundo y que tiene un potencial extraordinario que la Comunidad de Madrid va a explotar». De ahí que el objetivo sea hacer de Madrid la capital del español en Europa. «Lograrlo tendría grandes beneficios no sólo en el ámbito cultural y académico, también en el turístico, económico y empresarial», afirman fuentes del Ejecutivo madrileño.

Entre los fines de la nueva Oficina del Español se encuentran la promoción de la Comunidad de Madrid como capital europea del español, interlocución con instituciones para impulsar las oportunidades económicas del español y la colaboración activa con entidades dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid que trabajan por el impulso del español.

También se buscarán -explican las mismas fuentes- sinergias con entidades culturales de todo el mundo para realizar acciones de puesta en valor del español, y se gestionarán informes y encuentros que fomenten el debate en torno a la potencialidad del español, ubicando en la Comunidad de Madrid el encuentro de expertos y líderes de opinión.