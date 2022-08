El Gobierno anunció este lunes las medidas de ahorro energético que va a imponer, como tener la temperatura a no menos de 27 grados en verano y a no más de 19 en invierno. Unas exigencias de Pedro Sánchez que no han sido nada bien recibidas por los comerciantes de la Comunidad de Madrid con los que ha podido hablar OKDIARIO.

En el Mercado de la Paz, uno de los más concurridos de la capital, Miguel, responsable de una carnicería, se pregunta por qué tienen los ciudadanos que cumplir esas medidas, que califica como «tonterías», mientras que Sánchez utiliza el Falcon «para ir a Albacete».

Además, este comerciante aboga por tirar de picaresca y poner el termostato a 19 grados en verano y a 27 en invierno para sortear las medidas, aunque, como ya ha avanzado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la región no tiene intención de aplicarlas. «Ayuso va por libre», celebra Miguel.

Ana, que tiene una zapatería en el mercado, también critica que el socialista hace un uso indiscriminado de medios de locomoción como coches, helicópteros y aviones, mientras pretende que sean «los de abajo» los que tienen que sufrir y restringir su consumo de gas.

En la misma línea se ha pronunciado la dependienta de una papelería vecina, que vuelve a poner el foco en el uso del avión privado que hace el presidente del Gobierno, que quema unos 600 litros de queroseno por hora.

Merche, encargada de una tienda de ropa en el barrio de Salamanca, está en contra de cualquier tipo de imposición y aboga por que sea cada uno el que «de forma responsable» trate de ahorrar energía de la forma que considere más adecuada.

Asimismo, lamenta el «gasto extra» que supondrá el tener que hacer una reforma inesperada para instalar un sistema de cierre automático de puertas. «Es obligarnos a gastar algo que no teníamos previsto, ahorramos por un lado pero por el otro tendremos que gastar», apunta.

Otro carnicero del Mercado de la Paz opina que el cambio de temperatura «se va a notar» y va a hacer «mucho bochorno» en verano algo que, además, puede afectar a las ventas.

Medidas energéticas

Las medidas aprobadas este lunes en el Consejo de Ministros para ahorrar energía son:

– Limitación de los termostatos a un máximo de 19 grados en invierno y a un mínimo de 27 en verano en los edificios administrativos, espacios comerciales, estaciones de autobús, tren y aeropuertos, entre otros, hasta el 1 de noviembre de 2023.

– Obligatoriedad en estos mismos edificios de disponer antes del 30 de septiembre de 2022 de cierres automáticos en las puertas de acceso.

– Obligatoriedad de exhibir en carteles o pantallas las medidas de ahorro en estos edificios hasta el 1 de noviembre de 2023.