Carrera popular 10k hoy en Carabanchel: recorrido, a qué hora es y todos los cortes de tráfico

Este domingo, 26 de octubre, el distrito madrileño de Carabanchel acogerá la primera edición de la carrera popular 10K Carabanchel «Del Alto al Bajo». La iniciativa, impulsada por la Junta de Distrito de Carabanchel, busca combinar la práctica del deporte con la promoción del patrimonio histórico y urbano de la zona. Además de su valor popular, forma parte del Campeonato de Madrid Absoluto y Máster en 10 km, por lo que contará con la participación de corredores federados

El concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, presentó el 19 de septiembre la primera edición de la carrera popular 10K Carabanchel «Del Alto al Bajo», que se celebra este domingo a partir de las 10:00 horas y recorrerá las zonas históricas del distrito. Al igual que la Media Maratón celebrada el mes de junio, la prueba está promovida por la junta y organizada junto al Club Deportivo Triatlón Carabanchel.

A qué hora es la carrera de 10k de hoy en Carabanchel

«El 10K de Carabanchel es una carrera urbana de 10 kilómetros con un recorrido muy especial. Se denomina «Del Alto al Bajo» porque históricamente Carabanchel se dividía en dos núcleos: Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo, y esta carrera rinde homenaje a esa identidad, uniendo ambos lugares en una misma zancada, desde las nuevas avenidas hasta los adoquines que conectan con el río Manzanares. La prueba está promovida por la Junta de Distrito de Carabanchel y organizada por el C.D.E. Triatlón Carabanchel. La salida se realiza desde el PAU de Carabanchel, una de las zonas más modernas del distrito, y la meta se sitúa en el Puente de Toledo, símbolo histórico que conecta el barrio con Madrid, ofreciendo un trayecto que combina lo moderno con lo tradicional y un desnivel favorable para todos los corredores».

El inicio de la carrera está previsto a las 10:00 horas. Las inscripciones estuvieron abiertas desde el 15 de agosto hasta el 22 de octubre, o hasta alcanzar el límite de 3.000 participantes. El evento cuenta con distintos niveles de participación: desde corredores aficionados que buscan completar la distancia por primera vez, hasta atletas federados que disputarán el Campeonato de Madrid Absoluto y Máster.

Recorrido de la carrera

«Se trata de un recorrido novedoso que unirá la parte moderna de Carabanchel Alto desde el PAU, donde estará la salida, con Carabanchel Bajo, pasando por el casco antiguo y la Finca de Vista Alegre hasta la meta en el Puente de Toledo.

Además, gracias a un perfil con casi 100 metros de desnivel negativo, se presenta como una prueba ideal para mejorar las marcas en esta distancia, así como una opción para corredores con escasa experiencia», detalla el Ayuntamiento de Madrid.

La salida de la carrera tendrá lugar en el PAU de Carabanchel Alto. Desde allí, el trazado recorre aproximadamente 10 kilómetros con un perfil descendente que acumula casi 100 metros de desnivel negativo.

El recorrido atraviesa Avenida de la Peseta y Calle del Euro, descendiendo hacia el casco histórico de Carabanchel. Posteriormente, la carrera pasa por la Finca de Vista Alegre, un espacio verde que permite a los corredores disfrutar de la vegetación y la tranquilidad antes de descender hacia zonas como Oporto y Urgel. El tramo final conduce a la Glorieta del Marqués de Vadillo, un punto de referencia para los vecinos, y culmina en el Puente de Toledo.

🔝Nace los #10K de #Carabanchel: del sur al norte; por los Carabancheles; del Alto al Bajo; por sus zonas históricas, #Distrito11 y el Puente Toledo. 🔝Una carrera homologada, en el campeonato de #Madrid y con un perfil para una gran marca.#CarabanchelAvanza con el #Deporte. pic.twitter.com/tR62MuqweU — Carlos Izquierdo (@carlosizqtorres) September 19, 2025

Calles cortadas y cortes de tráfico por la carrera popular 10k

«Con motivo de la celebración de la «Carrera 10 kilómetros Carabanchel del Alto al Bajo» y con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y del resto de usuarios de la vía pública, se registrarán cortes de tráfico en los siguientes viales afectados por el recorrido de la prueba (consultar plano): Alba de Tormes, Avenida del Euro, Avenida de la Peseta, Belzunegui, Blasón, Duro, General Ricardos, Glorieta Marqués de Vadillo, Jacobeo, Morales, Patrimonio de la Humanidad, Patilla, Salvador Allende, Sombra, Torta y Witerico. Como complemento de lo anterior, desde las 18:00 horas aproximadamente del 25 de octubre y hasta las 15:00 horas del 26 de octubre de 2025 se podrán producir incidencias en el tráfico en la calle Jacobeo debido a las labores asociadas al montaje y desmontaje de la salida».

Además de los cortes, la organización ha previsto puntos de hidratación, atención médica y señalización completa. Los corredores dispondrán de un servicio de guardarropa en la salida, que trasladará sus pertenencias hasta la meta.

EMT

Con motivo de la celebración del evento deportivo, tendrán modificaciones en sus itinerarios las siguientes líneas de transporte público: 23, 34, 35, 47, 55, 108, 116, 118, 119, 121, 131, 155, E1, SE2 y SE832, entre las 09:30 y las 11:30 horas del 26 de octubre de 2025.