Desde que uso este producto de Mercadona tengo más tiempo libre y está tirado de precio

Hay productos que, sin hacer mucho ruido, cambian por completo tu día a día. En mi caso fue este spray de Mercadona del que ahora os explico todo. Lo descubrí casi por casualidad en una de esas compras de última hora. Lo cogí sin demasiadas expectativas, pensando que sería otro de esos inventos que prometen mucho y luego no hacen gran cosa. Pero no. Lo probé una tarde de plancha y, desde entonces, puedo decir que no sólo mi ropa está siempre perfecta sino que me ha permitir ahorrar en esfuerzo, y lo mejor, ganar tiempo libre.

Todos sabemos que planchar es una de esas tareas que siempre se eternizan. Entre el vapor, las camisas y los pliegues imposibles, al final acabas perdiendo media tarde. Por eso, cuando empecé a usar el Planchado Fácil Bosque Verde, noté enseguida la diferencia. Es un spray ligero muy eficaz. No hace milagros, todo hay que decirlo, pero sí reduce muchísimo las arrugas y deja la ropa lista con solo un par de pasadas. Lo mejor es que cuesta apenas 2,20 euros, y con una sola botella de 750 ml tienes para un buen tiempo. Es uno de esos productos que no parecen gran cosa en el estante, pero una vez los pruebas, no vuelves atrás. Ideal si no tienes tiempo (ni ganas) de pasar horas con la plancha o si simplemente te gusta tener la ropa perfecta sin esfuerzo.

El producto de planchado fácil de Mercadona que arrasa

El Planchado Fácil Bosque Verde, con su clásico formato de pistola, forma parte de la línea de productos para el hogar de Mercadona. Es uno de esos sprays pensados para facilitarnos la vida: ayuda a suavizar las arrugas y a dar cuerpo a las prendas, de modo que planchar resulta mucho más rápido y llevadero. Puede usarse tanto con ropa seca como ligeramente húmeda, siempre aplicándolo a unos 20 o 25 centímetros de distancia.

Tras pulverizar, basta con pasar la mano para alisar el tejido. Si se busca un acabado más pulido, una pasada rápida con la plancha es suficiente. Lo mejor es que funciona con casi todas las prendas, excepto con tejidos delicados como seda o terciopelo, donde se recomienda no aplicarlo. Deja la ropa con un tacto suave, aspecto cuidado y un aroma limpio y fresco, de esos que recuerdan al olor de la colada recién tendida.

Por qué ahorra tanto tiempo (y esfuerzo)

La verdadera ventaja de este producto está en su efecto 2 en 1: no sólo ayuda a eliminar arrugas, sino que también engoma ligeramente el tejido, lo que evita que vuelva a arrugarse tan fácilmente. Esto se nota sobre todo en prendas de algodón, camisas o pantalones que antes requerían planchados largos. Ahora basta con rociar un poco de producto, estirar la prenda y dejarla secar unos minutos para que quede lista.

En mi caso, lo uso tanto antes de pasar la plancha como cuando saco la ropa del armario y quiero darle un repaso rápido. Si una blusa ha quedado con un par de marcas o un vestido se ha arrugado un poco, basta una pulverización y un alisado con la mano. Sin exagerar, he reducido a la mitad el tiempo que dedicaba a esta tarea. Y eso, en una semana cargada de trabajo, se nota.

Cómo se usa correctamente

El modo de uso no tiene misterio, pero conviene seguir unas pautas básicas. El envase con pistola facilita mucho la aplicación: se agita el frasco, se pulveriza sobre la prenda extendida a unos 20 o 25 cm de distancia, y luego se alisa con las manos. Si se quiere un acabado más firme, se puede pasar la plancha de manera habitual.

Otra ventaja es que no deja manchas ni residuos visibles, algo que suele preocupar cuando se aplican productos líquidos sobre la ropa. Además, tiene un aroma agradable que desaparece con el secado. Eso sí, conviene probarlo primero en una zona poco visible si la prenda es muy delicada o de color intenso, tal como recomienda el fabricante.

Detalles y precauciones

Como todos los productos de limpieza o planchado, también tiene algunas precauciones que conviene leer antes de usar. En la etiqueta se especifica que no debe aplicarse sobre seda, viscosa o tejidos especialmente delicados, y que hay que evitar el contacto con los ojos o la piel. Contiene tensioactivos no iónicos y pequeñas cantidades de conservantes, por lo que se aconseja lavarse las manos tras usarlo.

En caso de contacto accidental con la piel o los ojos, basta con aclarar con abundante agua. Y, por supuesto, debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Pese a estas advertencias, su uso cotidiano es totalmente seguro si se siguen las indicaciones.

Un pequeño aliado doméstico que merece la pena

A veces los mejores inventos no son los más caros ni los más llamativos, sino los que te facilitan la vida sin que te des cuenta. Este spray de planchado de Mercadona pertenece a esa categoría. Es económico, práctico, huele bien y cumple su función con creces. En definitiva, un básico de armario (y de hogar) para quienes prefieren dedicar su tiempo a algo más que pelearse con la plancha y además por poco más de 2 euros. ¿Lo vas a dejar escapar?.