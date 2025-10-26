Comer por un euro en Madrid es posible: el restaurante chino tirado de precio con platos caseros

Comer bien en el centro de Madrid sin dejarse el sueldo es, para muchos, casi una misión imposible. Pero lo cierto es que en pleno Paseo del Prado, a un paso de Atocha, hay un pequeño local que está rompiendo esa idea. Se llama Bar Dimsum, y en cuestión de meses se ha convertido en el restaurante chino de Madrid que mejores opiniones cosecha en Google y en las redes sociales y no sólo por sus precios.

Mientras la mayoría de restaurantes del centro se suben al carro de los menús gourmet o las cartas minimalistas, este bar chino va justo por el camino contrario: platos hechos al momento, recetas tradicionales y una lista interminable de opciones desde sólo un euro. Y, por si fuera poco, con bebida gratis si haces un gasto de más de diez euros. Una propuesta sencilla, directa y, sobre todo, económica. Quizá por eso el lugar se ha hecho viral y son muchos los creadores de contenido en la capital que no dudan en dedicarle un vídeo. Y si bien muchos de ellos acuden al sitio para comprobar si lo barato puede ser también sinónimo de calidad, lo cierto es que todo aquel que prueba la comida de este restaurante chino de Madrid opina lo mismo: está delicioso.

El restaurante chino en Madrid dónde comer a partir de 1 euro

El restaurante está en Paseo del Prado, número 40, a pocos metros del Museo Reina Sofía y de la estación de Atocha. Su ubicación, tan céntrica como práctica, hace que sea fácil dejarse caer por allí. Además, el local abre todos los días con horario amplio, desde el mediodía hasta la noche, y no hace falta reservar: su concepto es claro, rápido y sin complicaciones.

La carta es uno de sus mayores atractivos. Más de 50 platos diferentes que van desde los clásicos dim sum hasta sopas humeantes, tallarines caseros o arroz frito con un toque casero que se nota. Los precios arrancan en 1 euro, y muchos de los platos principales no superan los 8 o 9. Además, si el cliente gasta más de 10 euros, la bebida corre por cuenta de la casa. Una promoción sencilla, pero que ha conquistado a quienes buscan calidad sin gastar de más.

El ambiente del local es sencillo, sin pretensiones, pero acogedor. Mesas pequeñas y un servicio rápido que recuerda a los tradicionales bares de barrio. Es justo esa mezcla entre lo cotidiano y lo exótico la que ha hecho que Bar Dimsum se gane un hueco entre los favoritos de muchos madrileños y que sea uno de esos lugares que una vez lo pruebas, no dudas en recomendarlo.

Qué platos caseros ofrece Bar Dimsum y por qué están triunfando

Si algo define a este restaurante es su cocina hecha al momento. De este modo los fideos, los dim sum o las empanadillas se preparan a partir de que se piden, con ingredientes frescos y recetas que vienen directamente de la tradición familiar. El creador de contenido, Noel Horcajada, lo deja claro: “Es todo casero, hasta los fideos los hacen ellos”, además de añadir que si hay un plato que triunfa y que es el favorito de muchos, incluido él, ese es el pato asado.

Pero lo que más llama la atención son esos pequeños bocados que cuestan apenas un euro y que se han vuelto virales en redes. Los salombao, los sahumay, las empanadillas de camarones o los rollitos de chocolate son algunas de las opciones más populares entre los clientes. Cada uno ofrece un sabor distinto, una textura diferente, y juntos conforman una especie de viaje gastronómico sin necesidad de subirse a un avión.

En Instagram, el creador gastronómico @cocituber mostró su experiencia en el local destacando justo eso: «Buen precio y comida rica». Su vídeo acumula miles de visualizaciones y comentarios de usuarios que aseguran que el lugar merece la fama que está ganando. Muchos coinciden en que, por el precio que se paga, la calidad sorprende y la atención es rápida. Una combinación poco habitual en el centro de Madrid.

View this post on Instagram A post shared by Alfonso O (@cocituber)

En definitiva, en tiempos en los que salir a comer se ha vuelto casi un pequeño lujo para muchas personas, lugares como Bar Dimsum devuelven la esperanza a quienes aún creen que la buena comida no tiene por qué costar una fortuna. Es el sitio ideal para improvisar una comida rápida, probar algo diferente o simplemente disfrutar sin preocuparse por la cuenta.

Así que, si alguna vez pasas por el Paseo del Prado y te apetece algo casero, sabroso y barato, ya sabes dónde ir. Por un euro puedes probar una empanadilla recién hecha, y con diez euros disfrutar de una comida completa con bebida incluida. Pocos lugares en Madrid pueden decir lo mismo a día de hoy así que ¿vas a dejar escapar la oportunidad de descubrirlo?.