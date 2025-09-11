Parecen torreznos pero sólo existen en Madrid: son muy baratos y en España nadie quiere probarlos

La gastronomía de España cuenta con una gran combinación de sabores y tradiciones, donde cada región ofrece un festín único para el paladar. Madrid, con su rica historia y diversidad cultural, no se queda atrás.

El origen de estos platos se remonta a tiempos de escasez, cuando se aprovechaban todas las partes del animal. Con el tiempo, se convirtieron en una auténtica delicia callejera, servida en tabernas y fiestas populares. A pesar de su arraigo en la capital, fuera de ella siguen siendo un secreto gastronómico poco explorado.

Los manjares madrileños desconocidos para el resto de España

Los entresijos y gallinejas son partes del intestino delgado del cordero. Las gallinejas son los intestinos en sí, mientras que los entresijos son las partes más finas y delicadas, a menudo con más grasa.

Estos ingredientes se fríen en su propia grasa, lo que les da una textura crujiente y un sabor muy característico. Para muchos madrileños, este plato no es sólo una simple comida, sino un símbolo de identidad cultural de esta comunidad autónoma.

El consumo de casquería en Madrid tiene raíces en tiempos de escasez, cuando se aprovechaba cada parte del animal. En el siglo XIX, los carniceros del Rastro comenzaron a ofrecer estos productos a precios accesibles, popularizándose entre las clases trabajadoras.

La preparación tradicional se ha mantenido a lo largo de los años, friéndose en grandes sartenes de hierro en su propia grasa. Este plato es común encontrarlo en tabernas populares, ferias y kioscos durante las fiestas de los barrios.

¿Dónde probar los auténticos entresijos y gallinejas de Madrid?

La clave para un buen plato de entresijos y gallinejas está en la frescura del producto y la técnica de fritura. Se fríen en su propia grasa, lo que realza su sabor único y les da una textura crujiente por fuera y tierna por dentro.

Estos platos reflejan cómo la capital española convierte ingredientes sencillos en auténticas delicias valoradas por todos. Además, su consumo está ligado a momentos de reunión y festejo, especialmente durante las celebraciones de San Isidro, patrón de Madrid, donde se comparten con familiares y amigos en un ambiente de alegría y tradición.

Madrid ofrece una amplia variedad de lugares donde degustar estos manjares. Estos son algunos de ellos:

Casa Enriqueta: un establecimiento emblemático con más de medio siglo de historia. Este local tiene una clientela fija, sobre todo en San Isidro.

El Guiso II: famoso por su casquería a precios económicos. Otras de sus especialidades es la oreja a la plancha así como sus bocadillos de calamares.

El Brillante: conocido por sus bocadillos de calamares, también ofrece bocadillos de gallinejas. Este establecimiento está enfrente de Atocha.

Bar El Jamón: en el barrio de Lavapiés, famoso por sus tapas y bocadillos de gallinejas que contienen ingredientes frescos y son servidos en pan crujiente.

Bar La Paloma: un punto de encuentro para los amantes de la casquería. Los bocadillos de gallinejas se preparan en el mismo momento.

Los entresijos y gallinejas son más que un plato típico. Se trata de unos platos que conectan con la historia y las tradiciones de Madrid.