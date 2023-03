Más Madrid asegura que hay pleno entendimiento entre sus dos cabezas de cartel, Rita Maestre y Mónica García. Sin embargo, tal como ha podido saber OKDIARIO, hay fuertes tiranteces entre ambas políticas y sus equipos. El último encontronazo tiene relación con la polémica por el bono social térmico que ha cobrado Mónica García. Su compañera en el Consistorio y candidata a alcaldesa no ha trasladado públicamente por ahora ni una sola palabra de apoyo a la diputada autonómica en sus horas más bajas.

Fuentes de la izquierda madrileña comentan a este periódico que el bono social térmico que ha llegado a la unidad familiar de Mónica García y su marido es el equivalente al «casoplón de Galapagar de Pablo Iglesias». En los diagnósticos electorales se considera que el pago de 195 euros al año a la jefa regional de Más Madrid por ser familia numerosa, a pesar de que cobra 43.520 euros al año, más de 3.000 al mes, es el gran punto débil que se recordará en cada sesión parlamentaria y debate electoral.

Por su parte, Rita Maestre en el inicio de la polémica se unió a la jauría de la izquierda que pedía la dimisión del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio (PP), por cobrar este bono para ayudar a las familias de más de tres hijos. «Enrique Ossorio es el número dos de Ayuso. Dijo que en Madrid no había pobres. Tiene un patrimonio de 1,6 millones de euros y cobra 100.000 euros al año. Ha estado cobrando el bono social para personas vulnerables. Lo de esta gente no tiene límite», lanzó Maestre en sus redes sociales.

La concejal también retuiteó el célebre mensaje de Mónica García en el que exigía al vicepresidente madrileño «la dimisión o su cese inmediato» porque «no es tolerable tanta falta de ética pública». Sin embargo, desde entonces, a pesar de que mientras está de baja por maternidad se ha pronunciado públicamente en 16 asuntos, Maestre no ha dicho nada sobre la controversia citada. Ha hablado sobre el encontronazo entre Vox y Más Madrid por la vocal trans Jimena González, por la tala de árboles, por la moción de censura o, entre otros temas, sobre su asistencia al acto de Yolanda Díaz para impulsar Sumar. Pero nada sobre Mónica García en sus perfiles en Internet.

Por su parte, los concejales de Más Madrid tampoco han salido precisamente en tromba a apoyar a Mónica García. Únicamente una ha retuiteado un mensaje sutil de Más Madrid de adhesión a la médico y madre a pesar de su patinazo. «La honestidad es un valor normalmente ausente en política. Queremos reivindicar su papel en los aciertos, y también, sobre todo, en los errores. Es nuestra forma de estar en el mundo y de trabajar para tener una sociedad más justa», ha firmado sólo la edil Carolina Pulido junto al vídeo en el que Mónica García indica: «Mi forma de estar en política pasa por reconocer mis errores, sentir empatía por los demás, combatir las injusticias y denunciar cuando acosan a mis hijos. Ojalá el PP hubiera reconocido el error de los protocolos de la vergüenza en las residencias, la mordida al hermano de Ayuso o el desguace de la Atención Primaria».

Este martes, a preguntas de OKDIARIO, Mónica García ha vuelto a referirse a la polémica tras cuatro días sin actos públicos. «Lo expliqué la semana pasada con todo lujo de detalles, en el pleno y ante los periodistas, pedí perdón y asumí mi error, que es algo fundamental en política y en la vida. La vida avanza gracias a esto. Quiero dar las gracias por los mensajes de apoyo que he tenido estos días. No le voy a dar el gusto a Ayuso que quiere aniquilar al rival político. Voy a seguir hablando de Madrid y de sus problemas, muchos de ellos causados por Ayuso. Ustedes ya me conocen», ha expuesto la parlamentaria.