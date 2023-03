Así fue la bronca en la que Vox llamó «Jaime» a Jimena, portavoz trans de Más Madrid en Chamberí

El Pleno de la Junta de Distrito de Chamberí del pasado miércoles terminó con el portavoz de Vox, Álvaro José Belda Copado, expulsado después de llamar «don Jaime» a Jimena González, el portavoz trans de Más Madrid en el distrito. Después de que González denunciara los hechos a través de sus redes sociales, OKDIARIO ha tenido acceso al vídeo del momento en el que se produce la bronca.

Todo empieza cuando Belda se refiere al vocal de Más Madrid, que según ella misma ha contado comenzó su transición de hombre a mujer hace dos años, como «don Jaime». En ese momento, González salta e interrumpe la intervención del vocal de Vox para pedir una «cuestión de orden» por la «evidente y notoria falta de respeto en la que acaba de incurrir».

Una petición que, sin embargo, no es atendida por el presidente del Pleno, el concejal del PP Francisco Javier Ramírez Caro, quien aduce que no se trata de una cuestión de orden e ignora las reiteradas peticiones de González de suspender el Pleno. Tras unos minutos de rifirrafe entre la portavoz de la formación liderada a nivel municipal por Rita Mestre y el presidente del Pleno, y mientras los vocales vecinos de Más Madrid hacen amago de levantarse y abandonar el Pleno, Ramírez decide suspenderlo.

La grabación se interrumpe en ese momento y se reanuda con las palabras del presidente en las que pide al portavoz de Vox que «rectifique y pida disculpas» por haber llamado «don Jaime» a Jimena. En portavoz de Vox se niega y pide continuar con su turno de palabra, al tiempo que la bancada de Más Madrid se levanta en bloque y abandona el Pleno.

Belda justifica su negativa a retirar sus palabras a que la portavoz de Más Madrid aparece como «Jaime González» en la composición oficial de la Junta del Distrito de Chamberí que recoge la web del Ayuntamiento de Madrid.

«La composición de la Junta de Chamberí dice que el portavoz del grupo municipal de Más Madrid es Jaime González Gómez. Lo siento pero es que no me conozco todos sus nombres», argumenta el portavoz de Vox.

El presidente insiste en que rectifique pero el concejal subraya su argumento: «No puedo rectificar cuando su nombre está por escrito en la composición». El presidente reitera en numerosas ocasiones la petición de rectificación pero sin éxito hasta que vuelve a interrumpir el Pleno.

Cuando se retoma la emisión, el presidente afirma que lamenta mucho lo ocurrido y señala que «es una pena» que «se haya atacado directamente a una persona, sobre todo por la dignidad». «Sabemos el proceso que está llevando. Es verdad que en las actas aparece el nombre completo porque como no ha terminado el proceso en el que está tiene que aparecer así legalmente, no nos dejan cambiarlo. Pero sí solicito al portavoz de Vox que pida disculpas y se retire porque lo ha dicho de una forma que al entender del portavoz ha resultado ofensiva y hay que respetar a todos los miembros de la Junta por el beneficio del distrito y de todos los vecinos y seguir con el orden del día que es para lo que nos encontramos aquí todos», manifiesta el presidente.

Con todo, el portavoz de Vox no cede y no retira lo dicho. «Yo no sé todos los nombres de los vocales de Más Madrid y he consultado la composición de la junta y se llamaba Jaime. Lamentamos que se haya sentido ofendido u ofendida pero, desde luego, no nos corresponde a nosotros evaluar eso», expone.

El presidente, citando el artículo 41 del reglamento, llama al orden al portavoz de Vox y, una vez más, le solicita que se desdiga, que pida disculpas y que se retiren sus palabras del acta. «Repito que no lo retiramos», es la respuesta de Belda. Por segunda vez, el presidente llama al orden al portavoz de Vox, a lo que este responde que solicita, a su vez, que llame al orden a la portavoz del PSOE por llamar «xenófobo» a su grupo municipal. Tras un tercer requerimiento infructuoso, el presidente pide al portavoz de Vox abandonar el Pleno.