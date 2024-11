Ayuso viaja esta semana a Corea del Sur para seguir atrayendo inversiones y proyectos para Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viajará esta semana a Corea del Sur para estrechar lazos con el país asiático y ofrecer la región como el mejor lugar de Europa para invertir y traer proyectos. La presidenta regional estará 5 días en Seúl con una intensa agenda que incluirá la visita a multinacionales coreanas como Hyundai, LG o Samsung, donde mantendrá encuentros de trabajo con sus responsables y expondrá el potencial de Madrid en estas áreas, especialmente en el ámbito de la digitalización en el que Madrid se encuentra entre las 3 capitales europeas con mayor potencial.

La agenda de la presidenta en Corea del Sur también incluirá reuniones de trabajo con inversores organizados por Invest in Madrid, la agencia regional para la captación de inversiones. La Comunidad de Madrid lidera en España la captación de fondos de otros países, casi el 75% del total nacional, prácticamente tres de cada cuatro euros. Uno de los principales objetivos del viaje es seguir potenciando esta tendencia y evitar que las políticas económicas y fiscales del Gobierno central la perjudiquen.

«El Gobierno no tiene derecho a jugar con la fiscalidad a capricho, a ir contra la inversión porque eso es impunidad y abuso y tiene como resultado la ruina. No se puede condonar las deudas, ni meter la mano en el bolsillo del contribuyente para mantenerse en el poder. Eso no es justo ni asumible», ha denunciado Ayuso.

Además ha destacado que la Comunidad ha bajado los impuestos en 29 ocasiones desde que llegaron al poder lo cual convierte a Madrid en la región que más reduce la desigualdad. «Nosotros queremos acabar con la pobreza, no acabar con los que generan riqueza», ha señalado.

La líder regional aprovechará su viaje a Seúl para conocer de primera mano el sistema educativo coreano, que obtiene los mejores resultados del mundo en los ránking internacionales. También habrá un espacio para encuentros con los sectores audiovisual y el del cine, con el objetivo de presentar Madrid como una región atractiva para rodajes.

El viaje, que se desarrollará desde el sábado 23 hasta el miércoles 27 de noviembre, incluirá un encuentro y almuerzo de trabajo con el gobernador de la región de la capital coreana: Gyeonggi. Acompañarán a la presidenta en el viaje los consejeros de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García; el de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y el de Digitalización, Miguel López Valverde. Cada uno de ellos tendrá su propia agenda de visitas y encuentros enfocada en sus áreas de trabajo.

El viaje a Corea del Sur se enmarca en la agenda internacional que está desplegando la presidenta Díaz Ayuso desde que llegara a su cargo en 2019. El objetivo principal de estos viajes es posicionar a Madrid como la región más de moda del mundo, el lugar más atractivo de Europa para invertir y poner en marcha proyectos.

En los últimos años la presidenta madrileña ha visitado Estados Unidos, Reino Unido, Israel, México, Portugal, Italia, Bélgica, Francia, Chile y Alemania. Esos viajes se han traducido en importantes captaciones de proyectos, entre los que destacan los de multinacionales como Siemens, Oracle, Pfizer, Deustche Bank y NTT Data.