Ayuso destaca los bajos impuestos de Madrid frente a los «hachazos fiscales» de Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto este viernes en valor la fiscalidad en Madrid por ser la que «más reduce la desigualdad». Ayuso ha destacado que la política de impuestos que sigue su Gobierno, lo que quiere es acabar con la pobreza y no castigar al que tiene riqueza, mientras hay un reparto equitativo y progresivo. «Creemos en ese equilibrio, pero lo que no puede ser es que la Administración y ningún gobierno se conviertan en una losa para prosperar, emprender y seguir caminando», ha relatado la líder regional.

En este sentido, Ayuso ha apostado por seguir contribuyendo al conjunto de España, pero siempre cuidando lo que aquí sí ha funcionado. «Aquí lo que sí funciona es esa libertad, ese modelo de bajos impuestos de colaboración público-privada de respeto por la iniciativa y aliviar el bolsillo de los ciudadanos para que, con ese dinero, se pueda destinar a comprar, alquilar, ahorrar y pensar en el futuro de sus hijos», ha señalado.

Además ha condenado el ahogo fiscal al que Pedro Sánchez está sometiendo a todos los españoles con sus impuestos. «Estamos estos días enredados en el Congreso, cómo empiezan con nuevos hachazos fiscales para castigar el beneficio a las empresas que sólo acaban al final afectando a los más vulnerables porque, si se pierden puestos de trabajo se pierden las oportunidades de todos», decía la presidenta.

En relación a ello, Ayuso ha sacado pecho de que el Partido Popular desde el Parlamento autonómico, la Asamblea de Madrid, ayer aprobaron 8 bajadas fiscales para incentivar la compra de vivienda y atraer inversiones extranjeras. «En los últimos años hemos bajado los impuestos 21 veces, hemos conseguido una media de unos 9.000 euros de ahorro para el contribuyente», ha recordado.

Estado de las autonomías

Por otro lado, la presidenta también ha lamentado que, por la mala gestión de algunos políticos, el Estado de las autonomías esté ahora siendo cuestionado.

«Ha habido políticos desleales con sus ciudadanos que se han dedicado a crear identidades y clientelismo, abusando de la administración en lugar de destinar los recursos a gobernar para todos y a no inventar competencias impropias porque, de lo contrario, ocurre que hay duplicidades y la administración no deja de crecer y de hacerse obsoleta». En esta línea, Ayuso ha recordado la necesidad de que la inversión siga llegando a nuestro país pero «sin abusos por parte de la administración».

«Somos hermanos donde la soberanía recae en el pueblo, como sus derechos y obligaciones y no que ahora hablemos de territorios para decir, mi barrera, mi burocracia, lo mio. Como si fuéramos un Estado federal y eso no es. Lo que ocurre en las dos Castillas, en Valencia o en Barcelona es cosa de todos. Todo es de todos. Me niego a crear identidades falsas para vivir de ellas», ha concluido la presidenta de la Comunidad de Madrid.