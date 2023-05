Ayuso resiste el asalto de Sánchez al 2 de mayo: ignora a Bolaños y dará a Robles un lugar preferente

La Comunidad de Madrid no ha respondido al email en el que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, exigía conocer la escaleta de los actos institucionales del 2 de mayo y cuál sería su sitio en los mismos, a pesar de no haber sido invitado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Serán, por tanto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el JEMAD quienes acompañarán a Ayuso y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el desfile con la corona de flores y en la posterior parada militar.

«Todos los actos serán presididos por la presidenta y la parada militar rendirá honores a la presidenta», aclaran fuentes de la Puerta del Sol, que explican por qué el año pasado Bolaños sí asistió con normalidad a estas celebraciones, algo que no va a suceder en esta ocasión.

Así, recuerdan, en 2022 el Ejecutivo autonómico cursó invitación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que éste presidiera los actos por el Día de la Comunidad de Madrid, los primeros que podía celebrar Díaz Ayuso después de la pandemia.

Sin embargo, Sánchez declinó asistir y publicó un Decreto de Delegación en el ministro de la Presidencia, de tal manera que el ministro pasaba a ocupar el sitio de Sánchez y era quien presidía los actos. Por ello, el año pasado Bolaños fue quien acompañó a Ayuso y Almeida en la ofrenda floral en la que este año irán con Robles.

En esta ocasión, después de que Sánchez no asistiera el año pasado, el Ejecutivo regional decidió invitar como representante del Gobierno -algo que no está obligado a hacer, sino que es un acto de deferencia- a la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Ésta contestó a la invitación diciendo que quería delegar en el ministro de Presidencia, indican estas mismas fuentes, que, aseguran, advirtieron a la ministra de que no era posible esa delegación y que, en cualquier caso, el Gobierno central ya iba a estar representado por la ministra de Defensa, así como por el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín.

En ese momento, ahondan, desde protocolo del Ministerio de la Presidencia se anunció a la Puerta del Sol que Bolaños quería acudir en las mismas condiciones que el año pasado, algo que le trasladaron que «no podía ser» puesto que no existía el correspondiente decreto de delegación del presidente del Gobierno que sí se promulgó en 2022.

Así las cosas, el pasado sábado, los servicios de protocolo del Ministerio de la Presidencia mandaron un email a Sol exigiendo conocer el detalle de los actos y del lugar donde estaba previsto sentar al ministro. Un correo electrónico al que desde la Comunidad de Madrid no han respondido.

De esta forma, si finalmente Bolaños decide presentarse en los actos de este martes, la Comunidad de Madrid desconoce cómo procederán, pues, recalcan, se trata de una situación «inédita» que un ministro se presente en un evento de estas características sin estar invitado.