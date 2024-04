Ayuso rechaza apoyar el plan antitabaco de Mónica García porque «excede sus competencias»

El Ministerio de Sanidad pretende aprobar este viernes el Plan Antitabaco, aunque para hacerlo se requiera un consenso con el que no cuenta (al menos de momento), razón por la que el Gobierno de Ayuso ha rechazado adherirse al borrador de la cartera de Mónica García, que «excede sus competencias».

La directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, ha comunicado su negativa al Ministerio después de que este enviara a la Dirección General (y por correo electrónico) una solicitud de votación para formalizar la adhesión de la Comunidad al acuerdo de cooperación sobre el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027.

Andradas ha tenido que exponer punto por punto las razones por las que no puede tomar esa decisión, una determinación que tampoco debería tomar el Ministerio.

Desde Sanidad han querido dar urgencia al asunto. Así, se le facilitó la documentación esencial a la Comunidad -imprescindible para abordar el asunto- con menos de 24 horas de antelación a la celebración de la reunión extraordinaria de la Comisión de Salud Pública, convocada para el 3 de abril, ya pasado.

La celeridad de las diligencias entra en contradicción con el Reglamento de la Comisión de Salud Pública, a la que se le requería una respuesta con un límite horario que apenas le dejaba margen para estudiarlo.

Sin embargo, ésta es una cuestión únicamente formal. Lo que realmente ha tenido peso para negarse a adherirse al plan ha sido que el órgano «no es competente para llevar a cabo esa votación», indican.

En este sentido, aclara que «se trata de un particular que excede» de lo previsto en el orden del día de la reunión, en el que no estaba contemplado votar ninguna adhesión al Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo».

La directora general recurre al reglamento para recordar que no se pueden abordar cuestiones no recogidas en el orden del día en las reuniones extraordinarias de la Comisión de Salud Pública.

Elena Andrades explica en su escrito al Ministerio cuál es la competencia de la Comisión de Salud Pública que la cartera de Mónica García desconoce o simplemente ignora. Es, esencialmente, una competencia «preparatoria de los asuntos a tratar posteriormente en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud».

Órgano no competente

Por ello, aclara, «en esta sede no se debería votar la adhesión o no a un acuerdo de cooperación al exceder de las funciones atribuidas reglamentariamente» al órgano, pese a que sea lo que solicita en su correo electrónico el Ministerio. Traducción: aunque así lo pida Sanidad, este órgano no es competente para llevar a cabo la votación.

Finalmente, concluye con una afirmación rotunda: «Como este órgano no es competente para votar esta cuestión por los motivos expuestos anteriormente, la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid no va a votar este punto».

Fue el propio Ministerio el que informó el pasado mes de marzo de que el plan se había atascado en la Comisión de Salud Pública porque las comunidades pidieron en la reunión más tiempo para analizar el texto y poder así enviar aportaciones.

En resumidas cuentas, el Ministerio de Mónica García pretende aprobar a la mayor brevedad algo que, en realidad, debe salir adelante por consenso en el Consejo Interterritorial, y así lo estipula el reglamento correspondiente en su artículo 14.2.