Ayuso anima a Lobato a ir a la República Dominicana en el Falcon: «Tiene una flor muy bonita, la begoña»

Juan Lobato, líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, ha querido meter el dedo en la llaga este jueves en el pleno de la Asamblea regional, pero ha salido escaldado. El portavoz socialista ha trasladado a Isabel Díaz Ayuso su «gran preocupación» de estos días, en los que no deja de pensar en «la gente que trata de ganarse la vida limpiamente». Y a partir de ese run run que le ronda la mente, ha interpelado a la presidenta del PP, con una clara alusión a la investigación de la Fiscalía a su pareja, Alberto González Amador. Ayuso ha decidido tirar de sorna para sacar a la palestra a Pedro Sánchez, sus viajes a la República Dominicana y a Begoña Gómez: «No sé si ha tenido la oportunidad de viajar a la República Dominicana últimamente. Tiene una flor favorita, la begoña».

El portavoz del PSOE ha utilizado su turno de palabra para calzar, con esa preocupación, el tema más candente de Ayuso estos días, aunque sin evitar mencionar el caso Koldo que salpica a su propio partido. «El daño que hace el caso Koldo al PSOE me preocupa menos. El PSOE colabora con la justicia caiga quien caiga. ¿Cómo se responde a la corrupción? Le falto nada este miércoles para decir que Pedro Sánchez le debe dinero a su novio», ha dicho en su intervención.

No le ha temblado el pulso a Ayuso, que ha cogido carrerilla para darle respuesta. «Si usted cree que su partido y yo tenemos los mismos niveles de ética…», ha comenzado, para sacar a pasear a la «mujer de Sánchez»: «Cuando sacamos a los familiares empezamos a ser extraordinariamente injustos». Con esta frase no se ha «equivocado» la presidenta de la Comunidad, que estaba citando las palabras de María Jesús Montero («hablaba así la vicepresidenta»).

A continuación, ha sacado más artillería, hasta el punto de decirle a Lobato que su partido «quiere sustituirle». «No sé si tuvo usted la posibilidad de visitar los pisos de Koldo en Benidorm, será el único que no lo ha hecho, quizás pueda pasar el verano en uno. No sé si habrá ido usted últimamente a la República Dominicana, donde tienen una flor favorita, la begoña», ha relatado en tono sarcástico mencionando también el Falcon. Su frase ha generado tantas risas como aplausos de su bancada.

Además, le ha recordado que no le escandaliza de la misma forma las tramas que afectan al PSOE, que la ataca a ella «para tapar su propio escándalo». Dado que Lobato la ha invitado a dimitir, también se ha referido a otras personalidades que siguen ocupando su cargo: «No pide usted que dimita Torres o Armengol. Además, ¿cuándo va a decir que el PSOE es un partido que pacta con la ultraderecha [Junts]?».

«Ya no cuentan con usted»

«Todos somos iguales, respeto lo que vota la gente, por eso no pido dimisiones alegremente, pero una persona que no sabe lo que pasa a su alrededor no debe presidir la Comunidad de Madrid. Y si lo sabía, no merece estar en política, por eso tiene que dimitir», ha argumentado el socialista.

Ayuso ha finiquitado dándole donde más le duele… «Ya no cuentan con usted [en el PSOE]», ha sentenciado.