Ayuso en el feudo comunista de Rivas entre gritos de «¡Asesina!»: «Se les acaba el chiringo»

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, ha visitado este martes Rivas Vaciamadrid, feudo de Izquierda Unida desde 1995. Tras un paseo por negocios se ha topado con una veintena de activistas que han tratado de boicotear su intervención, en la que le arropaban más de un centenar de simpatizantes del PP. El grupo minoritario de los concentrados en la plaza han coreado gritos de «¡Asesina, asesina!». Por su parte, la también líder del PP de Madrid ha respondido: «Entiendo el nerviosismo porque se les acaba el negocio, las subvenciones, el chiringo».

Los manifestantes han agitado pancartas a favor de la Sanidad pública y han coreado lemas en ese sentido. En esa línea, Ayuso ha comentado: «Hablan de la Sanidad como si no fuera de todos los vecinos, como si no les interesara a todos que funcione bien. Son partidos que se unen en coaliciones siempre en contra de algo y que cuando gobiernan lo dejan todo abandonado y sucio». Señala que los agitadores forman parte de «plataformas subvencionadas y politizadas».

«La izquierda ha vivido muchos años de la miseria y eso se va a acabar. Intentan que lo público no funcione para aprovecharse de eso. Me siento invitada a venir más veces en campaña a Rivas. Es el momento de hacer campaña en positivo, en alegría», ha defendido la popular en territorio comanche, para defender a continuación que el PP sí «cumple con lo comprometido y cuadrar las cuentas». «Otros dicen, no pactaremos con Podemos y luego lo hacen».

El discurso de Ayuso a la izquierda y los agitadores a la derecha. (OKDIARIO)

«Rivas como Madrid, somos la España con ganas de trabajar, de ir a clase… No queremos que nadie nos dé lecciones, personas que no han creado un sólo puesto de trabajo. Personas que sólo viven de ser colega del alguien del partido, cuando no ser la pareja», ha agregado Ayuso.

La líder del PP madrileño ha afeado que la izquierda desarrolla proyectos sin contar con los vecinos. Un ejemplo, los polémicos carriles bici que han costado varios millones de euros de fondos europeos y cuentan con una gran contestación de los vecinos, como ha mencionado Ayuso. Una polémica que también ha citado la candidata del PP de Rivas, Janette Novo.

«Ellos no quieren el consenso, solo quieren intervenir nuestras vidas, decirnos cómo hemos de vivir, de pensar, sentir, comprar, quieren controlarlo absolutamente todo, transformar este país para estar unos contra los otros. Lo han hecho con una ley sectaria, como es la de la Vivienda. Nos dicen hoy con el entorno de los terroristas, con Bildu, cómo un vecino de Rivas tiene que poner su piso en alquiler o a qué precio fomentando la ocupación», ha lamentado Ayuso, que también se ha acordado de la controvertida Ley que deja violadores en la calle.

La presidenta ha demandado en Rivas «políticas liberales contando con todos los ciudadanos» frente a la intervención y el «control» de sus vidas. Ha defendido que el PP es «la esperanza de aquellos que no han conocido otra política en Rivas. Ese Madrid libre y alegre. Madrid es el motor de España en lo económico, en lo social y en la vida. Es una forma de encarar la vida. La mejor región del mundo para vivir a pesar de la izquierda. Vamos a ganar y a ganar con ganas», ha subrayado.

TC

Otro asunto que ha tocado ha sido la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso de la Comunidad de Madrid al nuevo impuesto a los ricos. «Nos han puesto un impuesto injusto contra Andalucía y la Comunidad de Madrid. ¿Quién va a pagar ese daño cuando nos dé la razón porque es inconstitucional, quién lo va a pagar? ¿Quién va a pagar el daño para tantas inversiones que se están yendo y, por tanto, de oportunidades en Madrid? ¿De quién es la culpa?», se ha preguntado.

«Suben o bajan impuestos según les convienen. ¿Hay igualdad en España cuando lo que está sucediendo en Cataluña y el País Vasco nos afecta a todos? ¿Hay igualdad para los españoles que en Cataluña y el País Vasco están viendo cómo sus derechos son sojuzgados día a día por los mismos, que aquí nos meten un impuesto contra la propiedad para siempre ayudar a los mismos y expulsar a los que crean empleo?», ha zanjado.