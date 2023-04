La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apelado este miércoles al «Madrid popular» y ha destacado el «momento único» de las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, «la primera vuelta de lo que viene después». Una referencia directa a los comicios generales que se celebrarán en diciembre, durante las dos últimas reuniones del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva Regional de la formación madrileña antes la cita electoral de mayo, mencionada anteriormente. «Tenemos ganas de ganar», ha resaltado.

En este sentido, Ayuso ha querido subrayar a los miembros de ambos órganos la importancia del proyecto del PP de Madrid en la Comunidad: «Es faro político y económico para España».

A juicio de Ayuso, «tenemos ganas de ganar. Somos la España con ganas, con ganas de vivir la aventura de vivir». A estas palabras, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha añadido que encara las próximas semanas como candidata a la reelección al Gobierno de la misma con una «campaña en positivo y alegre».

Una alocución en línea con su lema de campaña electoral desvelada este miércoles que será «Ganas», homónimo al utilizado en el congreso del PP de Madrid en el que fue nombrada presidenta de la formación el año pasado.

En este sentido, la dirigente madrileña ha esgrimido que «Ganas» es «la motivación para todo» y que no hay nada «más liberal» que las ganas. «Las ganas se tienen o no, no se pueden imponer y yo quiero que la gente tenga ganas de vivir, ganas de ganar», ha explicado con anterioridad en una entrevista en la Cadena Cope a las reuniones del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva Regional.

Una visión que ha calado en el electorado madrileño a juzgar por las últimas encuestas realizadas. En uno de los sondeos recientes, realizados por OKDIARIO por Data10, Ayuso se presenta como la líder política mejor valorada en la Comunidad de Madrid y la única que aprueba, con una nota de 5,5, según el estudio citado.

Mientras, en segundo lugar se ha ubicado el candidato del PSOE, Juan Lobato, con un 4,3. Mónica García, de Más Madrid -principal partido de la oposición- se tiene que conformar con el tercer puesto, al suspender con un 4,1.

Por ello, según el mismo estudio, la presidenta madrileña no tendría problemas en renovar su mandato en los comicios del 28 de mayo, marcado en rojo por el Partido Popular de cara a las elecciones generales de diciembre, citadas por la líder madrileña.