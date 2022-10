Inma Sanz: «Pablo Iglesias es un juguete roto y un fracasado desde que Ayuso lo mandó a su casa»

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, del PP, ha declarado en LA ANTORCHA de OKDIARIO que «Pablo Iglesias es un juguete roto y un fracasado de la política que solo busca que le hagan caso”. Dice Inma Sanz, que Iglesias “rezuma odio y sectarismo” y que “afortunadamente Ayuso y los madrileños lo mandaron a su casa el 4-M, que es donde debe estar”.

Para Inma Sanz, “lo triste es que este señor nos haya representado por el mundo como vicepresidente del Gobierno porque Pedro Sánchez se lo permitió”. PSOE, Mas Madrid y los ‘carmenistas’ de Recupera Madrid no votaron a favor de la doble reprobación a Iglesias, en el pleno del ayuntamiento del martes, por sus declaraciones contra la Policía Municipal de Madrid en el caso de Isa Serra. “Lo que no es comprensible es que la izquierda…el PSOE, Mas Madrid, Recupera Madrid… haga malabares para no apoyar la reprobación”, destaca la portavoz del gobierno municipal. Para Inma Sanz, “Pablo Iglesias, en el fondo, sigue siendo su faro moral ideológico”.

Inma Sanz califica de “infames” y “deleznables” las declaraciones de Iglesias “especialmente tremendas en gente que se dice feminista porque la sentencia es firme y en los hechos probados queda claro que Isa Serra insultó gravemente a una mujer policía de Madrid. Serra le llamó, entre otras muchas cosas, cocainómana, mala madre, hija de puta…”. Para Inma Sanz, aunque dudaron en darle publicidad con la reprobación, “todo tiene un límite”: “Pablo Iglesias lo hace de manera consciente porque rezuma odio y sectarismo. Luego dice que lo dijo en tono irónico para cubrirse judicialmente. Pero, en su caso, ya llueve sobre mojado como cuando dijo que le emocionaba ver a manifestantes pateando a policías”.

Inma Sanz, que es también delegada de Seguridad y Emergencias en el equipo de José Luis Martínez-Almeida, reitera que “nosotros defenderemos el honor y la dignidad de la Policía Municipal de Madrid”. Inma Sanz aclara que la petición de Vox de declararle ‘persona non grata’ “no es posible jurídicamente como nos advirtieron los letrados del ayuntamiento porque es una figura con efectos diplomáticos para la que un ayuntamiento no tiene competencias”.

La Policía Municipal de Madrid ha denunciado por injurias a Iglesias, el “juguete roto y fracasado de la política”, en palabras de Inma Sanz, “al que Ayuso mandó a su casa”.