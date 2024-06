Ayuso espera que el PSOE cumpla el acuerdo del CGPJ: «Si no, van a quedar como trileros ante la UE»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, espera que el PSOE cumpla su palabra para impulsar un nuevo sistema de elección de los jueces, que se selló en el acuerdo alcanzado en Bruselas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Si no, van a quedar como trileros a ojos de toda Europa», ha recalcado la dirigente madrileña. Ayuso ha realizado esta advertencia después de que el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, haya rechazado en las últimas horas este modelo de elección, desafiando el mandato de la UE que pide la «participación directa» de jueces en la elección de los 12 vocales del CGPJ.

«Espero que el Gobierno cumpla esa palabra, desde luego, porque si no, a ojos de toda Europa van a quedar como trileros. Espero que no sea otra vez un intento de engañar porque no tenemos muchas más oportunidades», ha sostenido Isabel Díaz Ayuso. «Desconfío bastante, como digo, pero espero que lo que haya dicho Bolaños sea solamente porque, gracias a la firmeza del presidente Feijóo, de la decisión que se ha tomado, y del acuerdo aprobado, los nacionalistas, la ultraizquierda que está dentro del Gobierno, tienen las manos mucho más atadas y veo que no les ha sentado especialmente bien», ha puntualizado.

Una de las claves del acuerdo entre el PP y PSOE para la renovación del CGPJ era incluir una disposición adicional única donde se daría un plazo de seis meses a los vocales para presentar una propuesta de reforma que establezca la «participación directa» de jueces y magistrados en la elección de los 12 vocales de procedencia judicial. El ministro socialista ha asegurado en las ultimas horas de que esta propuesta «no es vinculante».

«Al nuevo consejo se le da un plazo de seis meses para que analice las legislaciones de otros países, vea si hay forma de mejorar el formato y haga una propuesta que tiene que ser aprobada por 3/5. Eso se remitirá al Gobierno, al Senado y al Congreso», ha esgrimido Bolaños. A la pregunta de si el Gobierno se compromete a impulsar una fórmula para mejorar la forma de elección de los miembros del CGPJ en un futuro, el dirigente socialista ha replicado que eso «no es vinculante». «Las Cortes Generales son las que tienen la iniciativa legislativa igual que la tiene el Gobierno», se ha limitado a declarar.

Alaba la «fimeza» de Feijóo

Isabel Díaz Ayuso ha tildado de «éxito sin precedentes» el acuerdo de su partido con el PSOE para renovar el CGPJ, alabando la «firmeza» del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, ha admitido que ella desconfía «muchísimo de todo lo que viene haciendo el Gobierno». «Yo he desconfiado mucho de lo que ha venido haciendo este gobierno por muchos motivos… tenemos un fiscal general del Estado que tendría que haber sido cesado y hace muchísimo se saltan todos los contrapesos, la separación de poderes, riéndose de todo», ha señalado este jueves en una entrevista al programa Espejo Público de Antena 3.

«El presidente Feijóo, con sumo cuidado y respeto, nos ha consultado, ha valorado, pero luego ha tomado una decisión que es muy valiente y, sobre todo, tan inteligente como es sentar a la Unión Europea para que vea la propia Unión Europea si se cumple o no se cumplen los compromisos de despolitizar la justicia y que vea, de esta manera, que todo lo que venimos denunciando desde el PP está ahí», ha explicado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que se siente «tranquila» tras haber hablado con Feijóo sobre el acuerdo del CGPJ. «Creo que es un éxito sin precedentes conseguir que sentando a Europa, el Gobierno entre en razones… no sé por qué motivo, no sé hasta cuándo… Pero que pueda haber unos contrapesos dentro de este órgano tan importante, puesto que luego después dependen de él los nombramientos de Tribunal Superior, Tribunales Superiores regionales y, por tanto, el día a día del Poder Judicial… faltan contrapesos..», ha apostillado.

«No han respetado los contrapesos»

Ayuso acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de no «respetar» los «contrapesos» del Consejo General del Poder Judicial. «Desde que este Gobierno ha llegado al frente del mismo no los ha respetado y si esto consigue, por tanto, dar esa fortaleza dentro del Poder Judicial, yo me encuentro más tranquila. Porque han convertido al Constitucional en un órgano que hace política, en un órgano que enmienda la plana al Tribunal Supremo y que toma decisiones que no son propias del Constitucional sin respetar la autonomía de las comunidades autónomas», ha señalado.

La presidenta madrileña ha expresado su preocupación por el Tribunal Constitucional. En concreto, teme que se convierta «en una cuarta sala que enmienda planas y que corrige a los jueces, en decisiones que afectan a la mayor trama de corrupción de la historia con los EREs de Andalucía o graves delitos en Cataluña». «Gracias a la firmeza del presidente Feijóo y de la decisión que se ha tomado y del acuerdo aprobado, los nacionalistas la ultraizquierda que está dentro del Gobierno tienen las manos mucho más atadas y veo que no les ha sentado especialmente bien», ha enfatizado.