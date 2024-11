Ayuso dice que Aldama ha dado un recital en el que «no ha faltado un solo delito del Código Penal»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido la dimisión en bloque del Gobierno de España tras las declaraciones del presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama. «Hemos visto un recital en el que no se han dejado un delito del Código Penal. Sobres, pagos en billetes, lingotes de oro, negociaciones de contrato, reuniones con Sánchez y Begoña…creo que si el electorado a estas alturas aguanta esto, es que España se ha vuelto loca, la izquierda se ha vuelto loca», ha señalado.

Para Ayuso, no puede ser que todo valga con tal de que no gobiernen otros. «Dicen que con tal de que no gobierne la derecha, todo se puede admitir, pero ellos gobiernan ya con la derecha y con la ultraderecha. Lo hacen en el Congreso de los Diputados y, como hemos visto ayer mismo, en Europa». Además, la líder regional ha pedido la dimisión en bloque del Gobierno de Sánchez. «Es urgente que sea así», ha insistido.

La dirigente madrileña ha resaltado también que «veremos cuántos días se va a tomar el presidente del Gobierno de receso» para ver cómo, desde dentro, votando telemáticamente y sin ir al Congreso, vuelve a buscar una nueva estrategia para atacar a jueces, fiscales, a policías y a todos aquellos que están haciendo su trabajo». «Aún queda muchísimo por ver», ha asegurado.

Lo ha manifestado este jueves desde Colmenar Arroyo después de haber sido preguntada por la declaración ante el juez de Aldama, donde ha señalado que la foto que se hizo con el presidente del Gobierno y que ha trascendido en medios de comunicación, se la hicieron a petición de Pedro Sánchez a modo de agradecimiento por unas gestiones que había realizado en México.

«Aldama sí que está cantando»

El caso Aldama también se ha colado en la Asamblea de Madrid después de que ayer, la diputada socialista Marta Bernando comparara a Begoña Gómez con Freddie Mercury: «Daría igual que no tuviera título, porque era un genio», dijo Bernardo.

Los populares hoy le han respondido aprovechando la declaración del empresario Víctor de Aldama ante el juez por el caso Koldo:»Aldama podría hacer en la cárcel con Begoña Gómez un concierto como si fuera Mercury en Wembley». «Reino Unido tiene a Queen y a Freddie Mercury y nosotros tenemos a Begoña Gómez y los pichones», decía el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache.

El popular también ha respondido a la diputada Marta Bernardo que «la comparativa se le está yendo de las manos porque ni Bolaños llegó a tanto. Bolaños ya se está separando un poco de la mujer del presidente del Gobierno. ¿Por qué lo hará? Porque a lo mejor Aldama con Begoña Gómez quiere hacer en la cárcel algún concierto como si fuera Freddie Mercury en Wembley y quiere cantar hoy lo más grande ante el juez», ha ironizado.

Por su parte, Ayuso, también ha hecho mención a este asunto durante la mañana de este jueves en la Asamblea madrileña: «Jueves, nuevo día de pánico en el PSOE. Aldama canta voluntariamente a estas horas, espero que no le comparen con Freddie Mercury como en la comisión, porque allí se nos quedó afónica Begoña».