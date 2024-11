El PP se mofa del PSOE: «El Reino Unido tiene a Queen y Mercury, nosotros a Begoña y los pichones»

La Comisión que investiga el funcionamiento de la Universidad Complutense de Madrid y si hubo o no trato de favor hacia la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se ha vuelto a colar este jueves en el pleno celebrado en la Asamblea. Esta vez ha sido a cuenta de las palabras que este miércoles pronunció la diputada socialista Marta Bernando comparando a Begoña con Freddie Mercury: «Daría igual que no tuviera título, porque era un genio». Los populares no han pasado por alto esta comparación y le han respondido: «Reino Unido tiene a Queen y a Freddie Mercury y nosotros tenemos a Begoña Gómez y los pichones, nosotros tenemos a esos talentos».

Así lo ha expresado el portavoz del grupo popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, quien también ha acusado a los socialistas de hacer el ridículo por defender a la mujer del presidente: «Ustedes defienden a Sánchez y Begoña y ya se darán cuenta cómo mientras ustedes sufren aquí defendiéndoles, ellos, Bonnie and Clyde, siguen en la luna de miel permanente de Río de Janeiro a Bollywood para reírse de todos nosotros, pero especialmente de ustedes».

Pache le ha respondido a la diputada Marta Bernardo que «la comparativa se le está yendo de las manos porque ni Bolaños llegó a tanto. Bolaños ya se está separando un poco de la mujer del presidente del Gobierno. ¿Por qué lo hará? Porque a lo mejor Aldama con Begoña Gómez quiere hacer en la cárcel algún concierto como si fuera Freddie Mercury en Wembley y quiere cantar hoy lo más grande ante el juez», ha ironizado Díaz-Pache.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha hecho mención a este asunto recordando la comparecencia del empresario Víctor de Aldama este jueves ante el juez por el caso Koldo: «Jueves, nuevo día de pánico en el PSOE. Aldama canta voluntariamente a estas horas, espero que no le comparen con Freddie Mercury como en la comisión, porque allí se nos quedó afónica Begoña.»

Ayuso ha hecho también alusión a la universidad pública recordando que de esta institución «nace la igualdad de oportunidades, da esperanza, da futuro a las familias de las clases medias y eso es justicia social, aunque a usted no le guste», le respondía al secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato.

Éste último ha acusado a la líder regional de apretar el «botón de la polarización» en vez de apretar el botón que permita más plazas públicas en la universidad pública en vez de «asfixiarlas como está haciendo», señalaba Lobato.

«Usted le baja 80 euros al año en impuestos a los madrileños, pero les obliga a endeudarse y gastase sus ahorros y renunciar a sus sueños de cursar una carrera porque no tienen dinero. En vez de tanta comisión de investigación, céntrese en financiar a las universidades públicas», concluía el socialista.