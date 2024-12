Así construye viviendas el PSOE en Madrid: ninguna tras casi 10 años gobernando en Getafe

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández (PSOE), lleva casi 10 años al frente del Ayuntamiento de esta localidad y en todo este tiempo a construido cero viviendas para los ciudadanos de su municipio. Lo único que ha hecho en estos años ha sido finalizar un proyecto que había sido impulsado por el PP de Getafe cuando gobernaron, 147 viviendas que ya dejaron adjudicadas y de las que Hernández simplemente cogió el relevo y finalizó el proyecto en 6 años.

Este dato es llamativo teniendo en cuenta que Getafe es el quinto municipio de la Comunidad de Madrid con más población, casi 186.000 habitantes. Sorprende que Sara Hernández no haya puesto en marcha ningún proyecto de vivienda pública en una localidad tan amplia y después de sus quejas a Ayuso este fin de semana: «por razones ideológicas, niega el acceso a uno de los derechos más importantes como es el acceso a la vivienda», aseguraba la alcaldesa de Getafe durante la celebración del 41º Congreso Federal del PSOE.

Pero se olvida que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está construyendo 864 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible con el plan VIVE y ya ha entregado 312 viviendas.

¿Qué hacemos en aquellas ciudades donde los Gobiernos autonómicos de la derecha niegan el acceso a la #Vivienda? Si pudiéramos aplicar la Ley de Vivienda los precios bajarían entre un 40-45% menos. Hay gobernantes que boicotean las iniciativas del Gobierno de @sanchezcastejon… pic.twitter.com/HjgnGm5UWY — PSOE (@PSOE) November 29, 2024

Las palabras de Sara Hernández durante el Congreso Federal del PSOE han sido condenadas por los populares de Getafe que consideran que la alcaldesa sigue la estela de Pedro Sánchez de anunciar mucho y construir poco.

Un ejemplo de ello es el anuncio hecho este fin de semana en Sevilla por Pedro Sánchez avanzando que creará una «gran» empresa pública de vivienda que se encargará de construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado.

Los socialistas han buscado dar un papel relevante al tema de la vivienda en este congreso, con varias referencias en el ideario que ha surgido de este foro, así como un panel con la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, para poner en valor la Ley de Vivienda aprobada por el Ejecutivo.

El presidente del Gobierno comenzó la legislatura prometiendo 100.000 viviendas, pero de aquello, dos años después, solo hay varios centenares de viviendas públicas construidas. Así, la política de Sánchez ha puesto una vez más a la cola la situación de España con respecto al resto de Europa. En la actualidad en nuestro país solo hay un 2% de vivienda oficial, mientras que en otros países de la Unión Europea cuentan con entre un 15 y un 20%, y hasta un 40%.

En lugar de construir vivienda pública, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha dedicado, por el contrario, a intervenir la vivienda privada con medidas como el tope al precio del alquiler, consiguiendo el efecto contrario al que pretendía. Los dueños de inmuebles sacan del mercado sus viviendas, reduciéndose la oferta y creciendo la demanda. Resultado: el precio sube en lugar de bajar.

La socialista llegó incluso a recomendar a una persona que okupara una vivienda para después poder tener acceso a ayudas municipales, tal y como publico OKDIARIO. La propia mujer, Verónica López, lo confirmó en el programa Gen Playz de RTVE Play.

«Sara Hernández me cogió y me dijo ‘deja de pagar el alquiler’ y como ya no es un desahucio por okupación, sino por impago de alquiler, ya te vamos a ayudar porque te están desahuciando porque no tienes esa estabilidad económica», afirmó López el 5 de abril de 2022 en este programa.