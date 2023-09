La alcaldesa socialista de Getafe, Sara Hernández, recomendó a una mujer okupar una vivienda para después poder tener acceso a ayudas municipales. Así lo confesó la propia mujer, Verónica López, en el programa Gen Playz de RTVE Play.

«Yo en mi primer desahucio paralicé un pleno porque no se me estaba dando ninguna ayuda. Consigo que me atiendan y ¿sabes qué solución me dieron desde el Ayuntamiento? Que me iban a dar una ayuda de un sólo ‘tiro’ para que yo alquilara el piso y en el momento en el que dejara de pagar el alquiler a ese propietario… me dijo Sara Hernández me cogió y me dijo ‘deja de pagar el alquiler’ y como ya no es un desahucio por okupación, sino por impago de alquiler ya te vamos a ayudar porque te están desahuciando porque no tienes esa estabilidad económica», afirma López el 5 de abril de 2022 en el programa de Gen Playz titulado ¿Por qué hay gente sin casa y casas sin gente?.

«Un okupa es aquel que se instala en una casa que no es la suya sin tener derecho a ello. Un jetas de toda la vida, ¿no? Pero, por otro lado, todos tenemos derecho a tener una vivienda digna. Entonces, ¿en qué quedamos? Y lo más espeluznante de todo: ¿vamos a ser la primera generación que no pueda comprarse una casa?», rezaba la descripción del capítulo de un formato al que esta misma semana RTVE ha decidido poner fin, tal y como anunció su presentador, Inés Hernand en sus redes sociales.

gracias a toda la audiencia y todo el equipo humano que ha hecho posible este programa desde el primer día hasta el último. se os quiere de corazón❤️‍🩹

GEN PLAYZ ✞ 2020-2023 ✞ pic.twitter.com/5B0VpQ05ZX — InésHernand (@InesRisotas) September 5, 2023

Tras conocer este testimonio de Sara Hernández, que revalidó la alcaldía de Getafe en las elecciones del pasado 28 de mayo, desde Partido Popular del municipio la han calificado como «un peligro público».

«La alcaldesa de Getafe no sólo no ha construido ni una sola vivienda nueva, sino que promueve la inquiokupación, la usurpación de la propiedad privada de nuestros vecinos, algo muy grave e intolerable en un cargo público. Ya dije que esta alcaldesa era un peligro público», ha señalado el portavoz de los populares en Getafe, Antonio José Mesa.

Además, tal y como han avanzado fuentes de la formación a OKDIARIO, el PP tiene intención de pedir explicaciones a Hernández sobre estas declaraciones y exigirá que cuente públicamente si es verdad que recomendó a esta mujer okupar una vivienda.

Los populares consideran que estas declaraciones revelan por qué la alcaldesa vota «siempre en contra» de sus propuestas para «luchar contra la okupación ilegal de viviendas en nuestro municipio». «¡No solo está a favor de la okupación, sino que la promueve con el dinero de todos! ¡Muy grave este testimonio!», lamentan.