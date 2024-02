La Asamblea de Madrid investiga a Vox por un supuesto voto irregular en el último Pleno

La Asamblea de Madrid ha abierto una investigación al grupo parlamentario de Vox por un supuesto voto irregular en una de las votaciones que tuvieron lugar en el Pleno del pasado jueves. La Cámara autonómica ha emitido un comunicado informando del inicio de las pesquisas tras constatar que se registró un voto desde el escaño de José Luis Ruiz Bartolomé, que había dimitido pocos días antes y que, por tanto, no estaba presente en el Hemiciclo.

A pesar de que todavía no ha tomado posesión el sustituto, Javier Pérez, en una de las votaciones, en concreto la Enmienda a la totalidad del Grupo Más Madrid al proyecto de Ley de Economía Circular, en el panel de votaciones se contabilizó un voto en el escaño de Ruiz Bartolomé. Un voto que no afectaba al resultado de la votación.

La Presidencia de la Cámara ha informado a la formación liderada por Rocío Monasterio de la apertura de oficio de una investigación por estos hechos para que expliquen lo sucedido y, una vez escuchadas las partes, «se adoptarán las medidas oportunas conforme a la normativa vigente en la Asamblea de Madrid».

De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento de la Asamblea, lo acaecido el pasado jueves podría suponer una infracción por «atentar contra la dignidad de la Asamblea de Madrid o contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria, provocando, en este último supuesto, desorden con su conducta, de obra o de palabra» lo que se penalizaría, según el precepto 138 del mismo reglamento con «la inmediata expulsión de la sede parlamentaria» o con la «suspensión de alguno de los derechos de los Diputados» reconocidos en los artículos 15 a 21 del Reglamento por un tiempo de quince a treinta días.

La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha explicado en rueda de prensa este lunes tras la celebración de la Junta de Portavoces que lo que ocurrió fue un fallo técnico que ella misma trató de enmendar pulsando los botones del escaño de Ruiz Bartolomé que se habían encendido a pesar de no estar él presente.

Monasterio ha recordado que el propio presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, alertó de que se había encendido ese escaño antes de producirse la votación. «Antes de empezar a votar les aclaro que un diputado, por error, ha apretado el botón de presente en dos escaños distintos y, por tanto, en el panel aparecerá un diputado presente más de los que estamos realmente. Se lo aclaro, restaremos uno», fueron las palabras de Ossorio antes de producirse la votación.

«Respecto a la investigación del voto. Ustedes mismos vieron ahí públicamente que el señor Ossorio, el presidente de la mesa, lo alertó y lo avisó. Se encendieron los dos escaños y entonces el diputado Íñigo Enríquez de Luna no sabía si se tenía que sentar en el que estaba a mi lado o sentarse en el otro. Y, de hecho, yo intenté apagar el que había a mi lado, le di a todos los botones posibles, le di al de presencia, a abstención… le di a todos y eso no se apagaba y en la pantalla salió en verde en todas las votaciones y lo avisamos y lo hablamos con el presidente. Ahí ha habido un fallo de que estaban activados los dos, pero por mucho que yo le daba a todos los botones eso no se apagaba y aparecía en verde. Son cosas de la tecnología que de vez en cuando pasan», ha explicado Rocío Monasterio.

Además, la portavoz ha insistido que la votación errónea se produjo no sólo en la votación de la Enmienda a la totalidad del Grupo Más Madrid al proyecto de Ley de Economía Circular, por la que se ha abierto la investigación, sino en otras votaciones.

«Lo tendrán que adecuar para que no pase en el próximo Pleno. La votación no afecta al resultado, con lo cual no tiene gravedad. Intentamos ayudar a Ossorio en lo que pudimos ni él pudo desactivar el escaño, era imposible, estaba todo encendido. El próximo jueves ya estará aquí el diputado Javier Pérez y entiendo que ya estarán bien los escaños y ya podrá votar todo el mundo sin problemas que es de lo que se trata», ha agregado.