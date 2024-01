Ruiz Bartolomé, el nº2 de Monasterio en la Asamblea, deja su escaño y abandona la política

José Luis Ruiz Bartolomé, el nº2 de Rocío Monasterio en la Asamblea de Madrid, deja su escaño y abandona la política para regresar a la empresa privada. Así lo ha anunciado este jueves. la formación y el propio diputado a través de sus redes sociales

«Concibo la vocación de servicio público de ida y vuelta. Mi viaje en la Asamblea de Madrid termina y vuelvo al sector privado, donde defenderé los mismos principios. Gracias, Vox, por haber confiado en mí; gracias Rocío, por haberme embarcado en la aventura», ha escrito Ruiz Bartolomé.

Rocío Monasterio, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha asegurado que esta salida no responde a «ninguna crisis» y ha alabado la figura de Ruiz Bartolomé con el que, ha afirmado, contará cuando Vox llegué al Gobierno. Asimismo, ha aseverado que esta salida no tiene «nada que ver» con los cambios que se van a producir a nivel orgánico en la formación en la Asamblea General de Vox que se celebra el próximo sábado porque Ruiz Bartolomé no ocupara ningún puesto dentro del partido.

La líder de Vox en Madrid ha informado de que conocía la marcha de Ruiz Bartolomé desde Navidad y ha adelantado que el diputado que entrará en sustitución será Javier Pérez, que ya fue parlamentario en la anterior legislatura y ha señalado que en los próximos días designarán al nuevo portavoz adjunto, puesto que ocupaba el diputado saliente.

Ruiz Bartolomé ha tomado la palabra después de Rocío Monasterio para hacer una declaración sin preguntas en la que ha agradecido tanto a Rocío Monasterio como a Santiago Abascal la oportunidad de haber formado parte de Vox.

El diputado ha reconocido que desde que entró en política, hace cinco años, siempre ha dicho que este era un «viaje de ida y vuelta» y que ha llegado el momento de volver a la actividad privada. Con todo, ha recogido el guante de Monasterio y ha señalado que volverá cuando Vox logre Gobierno.

El hasta ahora diputado entró en el parlamento regional en 2019 y ha formado parte de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid, además de ocupar la Portavocía en comisiones como Radiotelevisión Madrid, Avalmadrid, Economía, Presupuestos y Vivienda, siendo esta última su especialidad al provenir del sector inmobiliario.

El 28M tras ser designado ‘número 2’, el partido lo presentaba como un ejecutivo con «sólida experiencia financiera, comercial y operacional» y destacaba que había trabajado en el sector inmobiliario tanto por cuenta propia como ajena. Asimismo, remarcaban su «amplia labor de divulgación y comunicación del sector inmobiliario».

El próximo sábado 27 de enero Vox celebra su Asamblea General en la que se renovará la dirección de la formación de cara al ciclo político de los próximos 4 años. Años, según señaló Santiago Abascal, «muy difíciles» en los que el PSOE y sus socios «van a intentar ilegalizarnos».

«Es imprescindible que todos los afiliados lleguen a un estado de constancia colectiva sobre el momento crítico que vivimos y seamos capaces de conjurarnos ante este momento, con el peor Gobierno de la historia», señaló Abascal en la rueda de prensa de inicio de curso en la que fijó la fecha de la celebración de la Asamblea.

Vivimos unos tiempos dificiles y graves para España. Y eso se traduce en un tiempo de máxima exigencia y compromiso en VOX. Por eso le he pedido a este puñado de compañeros, de acreditada valía, dedicación y valor, que me acompañen en la candidatura del Comité Ejecutivo… pic.twitter.com/sPJzTID6Os — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) January 16, 2024

Vox se encamina hacia semanas claves para su futuro político a corto y medio plazo. En primer lugar, con las elecciones gallegas, uno de los desafíos más complejos que afronta la formación en el calendario. Álvaro Díaz-Mella es su candidato a la Presidencia de la Xunta; en segundo término, por la renovación de sus cuadros directivos que se avecina.