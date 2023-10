Almeida a Maroto: «Usted está del lado de Puigdemont, no de la princesa Leonor»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado contra Reyes Maroto, portavoz del Grupo Socialista, durante el pleno municipal de este lunes. «Usted está del lado de Bildu, usted está del lado de Carles Puigdemont pero no está del lado de la princesa Leonor», ha dicho el alcalde recordando que Maroto le pidió cuentas al ayuntamiento sobre el gasto que supondrá engalanar la ciudad para celebrar la jura de la heredera de la Corona.

«Usted no es creíble ni es coherente. No ha tenido usted las semanas más afortunadas de su vida política. Desde decir aquello de que Bildu mejora la vida de los españoles insultando la memoria de las víctimas del terrorismo de esta ciudad hasta aplaudir a Pedro Sánchez cuando consagra la amnistía», ha dicho el alcalde de Madrid.

Tras las acusaciones de Almeida, Maroto ha lamentado que se ataque «a una ex ministra» porque eso supone degradar el debate que los españoles se merecen. Además también ha considerado que es censurable atacar al Gobierno de Pedro Sánchez cuando este no se puede defender porque no está representado en el pleno del ayuntamiento de Madrid.

Sobre la princesa Leonor, Reyes Maroto ha trasladado «todo el cariño y el apoyo» del Grupo Municipal Socialista y ha criticado al gobierno de Almeida que en la junta de portavoces no se informó al PSOE de los gastos para engalanar la ciudad. «Los 11 concejales socialistas somos parte del ayuntamiento de Madrid. Me hubiera gustado que nos hubieran trasladado lo que estaban organizando», ha señalado.

Cabe decir que este rifirrafe entre Maroto y el alcalde de Madrid se produjo con motivo de una pregunta que la socialista dirigió a Almeida durante el pleno municipal sobre el proyecto de ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid. La socialista quiso conocer que medidas va a adoptar el gobierno del ayuntamiento para garantizar «la defensa del patrimonio urbanístico, natural y cultural».

Jura de la princesa

El Ayuntamiento de Madrid ha engalanado las calles de la capital con la foto de la Princesa Leonor y el escudo real de la heredera al trono con motivo de la jura de la Constitución que hará la hija del rey Felipe VI el martes 31 de octubre coincidiendo con su mayoría de edad. Asimismo, la Comunidad de Madrid aprobará el próximo martes la concesión de su Medalla de Oro a la princesa.

El propio alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha dado cuenta de estos preparativos a través de las redes sociales. «Madrid, capital de España, luce en sus calles la imagen y escudo de la Princesa de Asturias para conmemorar su jura de la Constitución. Día histórico que tendrá Madrid como escenario y a los madrileños como partícipes del afecto que nuestra ciudad siente por la Familia Real», ha señalado Martínez-Almeida.

Por su parte, en un comunicado, el Gobierno autonómico ha explicado que la Medalla de Oro es una distinción honorífica que se otorga a petición de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y recuerda que ya se concedió a los reyes, Felipe VI y doña Letizia, en 2007, cuando eran príncipes de Asturias.