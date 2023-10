Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Sumar, prevé romper por «dignidad republicana» el protocolo de vestimenta que ha establecido la Casa del Rey para las autoridades que estarán en el estrado de la Jura de la Constitución de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, el próximo 31 de octubre. Según fuentes parlamentarias, Pisarello no tiene intención de ponerse el chaqué que requiere Zarzuela para los miembros de las Mesas del Congreso y Senado presentes en la Jura. El resto de parlamentarios no está obligado a seguir este protocolo.

Las mismas fuentes apuntan que Pisarello pretende seguir los pasos del presidente de Colombia, el populista Gustavo Petro, en su visita oficial a España el pasado mayo, cuando se negó a ponerse el frac en la cena de gala con los Reyes en el Palacio Real. Entonces, manifestó que dicha prenda «tiene que ver con élites, con la antidemocracia», pese a ser el código de vestimenta habitual en este tipo de actos.

«No me siento cómodo con la corbata ni el frac. Yo nunca me he puesto un frac», declaró desde Madrid en una entrevista con la emisora colombiana W Radio. Lo mismo ocurre a Pisarello, indican las fuentes parlamentarias, subrayando que nunca ha vestido de chaqué públicamente.

Pisarello ve la Corona una «antigualla»

En rueda de prensa este miércoles en la Cámara baja, el diputado de Sumar manifestó que es un «anacronismo» realizar un acto para «legitimar el principio hereditario en el siglo XXI». «Celebrar un acto para legitimar que alguien pueda ser jefa del Estado por ser hija de alguien me parece un anacronismo. La monarquía es una antigualla en la actualidad y el único régimen que tiene sentido es la república», enfatizó ante los medios en su ataque a la Corona.

«Ya en otras reuniones ha habido diputados (de su grupo) que se han manifestado a favor de no asistir a esas reuniones, como lo van otros grupos parlamentarios. Diferente me imagino es el caso de las personas que tenemos responsabilidad institucional y yo, por lo tanto, si se decidiera que por esa responsabilidad institucional al ser miembro de la Mesa del Congreso, tenemos que asistir, pues asistiré», declaró.

Petro declinó ponerse frac en la cena de gala con los Reyes. (Foto: EFE)

Pisarello está dispuesto -en su caso desde el estrado y como cargo institucional- a estar presente en la Jura, como lo estarán en el hemiciclo la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, que ya han confirmado su asistencia. Eso sí, Pisarello piensa acudir «con la máxima dignidad republicana», recalcó.

No obstante, todavía se está debatiendo en el grupo Sumar sobre la presencia de sus diputados en la ceremonia, si bien la opción de dar libertad a estos parlamentarios rasos es la más compartida.

Por su parte, los diputados independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya y Euskal Herria Bildu han comunicado que no acudirán al acto del día 31, como tampoco hacen en las rondas de consultas con el Rey en Zarzuela tras las elecciones generales o en los actos conmemorativos del Día de Constitución, el 6 de diciembre.