El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no vestirá de frac en la cena de gala que ofrecerán los Reyes este miércoles en su honor en el Palacio Real porque considera que es un símbolo que «tiene que ver con élites, con la antidemocracia», pese a que suele ser el código de vestimenta habitual en este tipo de actos. La mujer de Petro y primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, ha lucido unos zapatos de la marca Louboutin valorados en 800 euros, tal y como se puede apreciar en las fotografías en las que han posado junto a los reyes de España.

«No me siento cómodo ni con la corbata ni el frac. Yo nunca me he puesto un frac», ha afirmado Petro en una entrevista concedida desde Madrid a la emisora colombiana W Radio. Toda la delegación del mandatario colombiano acudirá de traje a la cena que tendrá lugar en el Palacio Real.

La cena supondrá el colofón de la primera jornada de agenda oficial de Petro en España, en la que el presidente de Colombia y su mujer, Verónica Alcocer, también han comido con los Reyes en el Palacio de la Zarzuela. Antes, ha hablado en el Congreso de los Diputados en una sesión solemne, mientras que para el jueves está prevista una reunión en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Antes de emprender viaje a España, y dentro de su discurso con motivo del Día del Trabajo, Petro alabó la capacidad de lucha del pueblo colombiano para «liberarse del yugo español», unos términos que ha justificado porque considera que «es la historia». «Es como si yo hablara de la Guerra Civil española», ha dicho en W Radio.

Otros mandatarios

No es la primera vez que un jefe de Estado no usa el protocolario frac en una cena de gala en el Palacio Real. Por ejemplo, el rey Abdulá de Arabia Saudí acudió con la vestimenta tradicional del país del Golfo a la cena que ofrecieron en su honor en 2007 Juan Carlos I y Doña Sofía.

Tampoco lo hizo el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, a la cena organizada por los padres del actual monarca en 2009, a la que asistió con un traje de alpaca gris y sin corbata.

Ya con Don Felipe en el trono, tanto el entonces presidente peruano, Ollanta Humala, en 2015 como el presidente chino, Xi Jinping, en 2018, hicieron lo propio. El primero optó por un traje de chaqueta y corbata mientras que el segundo se decantó por una chaqueta de cuello mao.