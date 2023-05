Almeida bromea con su soltería y sus balonazos virales en un vídeo de campaña para el 28M

El sentido del humor es una de las señas de identidad del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha querido también conjugar también en un vídeo de campaña difundido este lunes en redes sociales. En la cinta, bajo los lemas Momentos y El momento Madrid, bromea por ejemplo con su soltería y sus balonazos virales para mostrar así la cercanía con los ciudadanos que ha impregnado su mandato y pedirles que vuelvan a confiar en él en las elecciones del próximo 28 de mayo.

«Echando la vista atrás estaréis conmigo en que durante estos cuatros años, hemos vivido muchos momentos. Momentos para trabajar, para llegar a acuerdos, para encontrarnos. Momentos para disfrutar de Madrid. Y sí, también momentos para reír, para soñar, para bailar, aunque aquí cada uno hace lo que puede. O incluso, momentos para encontrar el amor… Infructuosos todos ellos», dice el propio Almeida narrando la sucesión de imágenes, en las que también puede verse a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sobre el amor aparecen dos escenas espontáneas y ya conocidas, una en la que el alcalde bromea con una señora sobre si tiene alguna hija soltera y otra en la que se cruza con una admiradora que le dice: «Dejo a mi marido y me voy con usted». A lo que el regidor contestó: «No me engañe, que ya me han roto el corazón muchas veces».

Asimismo, también sale Almeida protagonizando sus balonazos virales, como ocurrió en la inauguración de unas instalaciones de rugby en Villa de Vallecas, cuando golpeó sin querer a los fotógrafos asistentes, cuando rozó a un niño en otra inauguración de un campo de fútbol en el barrio de Sanchinarro, o cuando también alcanzó a una reportero gráfico al hacer una rabona un partido benéfico en el estadio Wanda Metropolitano.

«Momentos que sinceramente me los podría haber ahorrado», comenta, incluyendo también aquí su divertida pifia cuando iba a descubrir una placa del Ayuntamiento en homenaje al restaurante Casa Lucio.

Además, el vídeo también se detiene en «muchos momentos en los que Madrid ha tenido que luchar como sólo uno, y por los que os estaré siempre agradecido», dice el alcalde, en alusión a la reacción de los madrileños ante la pandemia de coronavirus y otras adversidades como la borrasca Filomena.

Más de 2.000 millones

«Tantos momentos que incluso me ha faltado tiempo para contaros todo lo que estábamos haciendo. Y es que más de 2.000 millones de euros en inversiones en Madrid dan para mucho», afirma sobre su gestión, mostrando, por ejemplo, la reforma de la Plaza de España.

«Pero, de entre todos, me quedo con el gran momento que estamos construyendo juntos. Porque entre todos hemos conseguido que el mundo no deje de hablar de Madrid. Porque entre todos hemos conseguido que Madrid esté de moda, que Madrid al fin respire, que vuelva a ser ese gran motor que España necesita. Y es que entre todos estamos haciendo historia. Entre todos estamos viviendo nuestro mejor momento. El momento Madrid. El momento de todos los madrileños. Sigamos viviendo el momento», sentencia Almeida.