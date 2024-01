La alcaldesa comunista de Rivas montó una audiencia privada de los Reyes Magos con hijos de concejales

La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo (IU), organizó una audiencia privada con los Reyes Magos para los concejales del Ayuntamiento y sus hijos. Un gesto que no ha sentado nada bien a Vecinos por Rivas Vaciamadrid que lo considera un «agravio» para el resto de niños del municipio que no tuvieron oportunidad de ver de cerca a sus Majestades de Oriente la noche del pasado viernes.

«Desde Vecinos por Rivas Vaciamadrid queremos denunciar el hecho de que los hijos/as de algunos de los concejales tuvieran el privilegio con respecto a los demás niños y niñas de Rivas Vaciamadrid de poder tener una audiencia privada con los Reyes Magos el pasado viernes 5 de enero. ¿Acaso los concejales y sus familiares y descendientes son más que el resto de los ripenses? Queda demostrado que los políticos de Rivas Vaciamadrid están para servirse y no para servir», han lanzado desde la formación política en un comunicado.

Fuentes del partido han explicado a este periódico que las alarmas saltaron cuando en la audiencia que dieron los Reyes la noche del viernes para los vecinos de Rivas no vieron a muchos políticos locales con sus hijos. Fue después, al echar un vistazo a las redes sociales, cuando comprobaron que la explicación podría estar en que los concejales y sus hijos ya habían tenido oportunidad de reunirse con los Magos antes en privado.

Tarde de magia e ilusión en #Rivas recibiendo a los Reyes Magos en esta noche tan especial. Ahora les espera una larga noche por delante…. Gracias Melchor, Gaspar y Baltasar! Y gracias a las AFAs de los coles de nuestra ciudad por una increíble cabalgata! pic.twitter.com/q5XApZzdfh — M O N I C A 🍀 (@monicacarazo) January 5, 2024

Además, según relatan estas mismas fuentes, el Rey Baltasar, durante el discurso que ofreció desde un balcón la noche de Reyes, hizo publicidad del Ayuntamiento cuando afirmó dirigiéndose a los niños y «leyendo un folio debidamente preparado»: «Disfrutad de los juegos como, por ejemplo, en el nuevo parque infantil que se ha hecho junto al colegio El Oliva».

En otro orden de cosas, OKDIARIO publicó hace escasos meses que el Gobierno de Aída Castillejo había gastado fondos municipales en camisetas para organizar una manifestación contra la gestión educativa del Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso. A pesar de que en esta localidad del sureste de la región la candidatura popular fue la más votada, el bipartito de IU-Más Madrid y PSOE montó un acto bajo el lema «Fiesta de la Educación pública de Rivas» en el que se hizo campaña contra el equipo de la Puerta del Sol.

En particular, además de usar un espacio municipal de todos los vecinos, el Gobierno local compró camisetas verdes serigrafiadas para darle más bombo a la reivindicación oficial. El pasado 3 de junio de 2023 se celebró esta «fiesta» impulsada por el propio Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. OKDIARIO pudo constatar que se gastaron casi 2.000 euros sólo en camisetas para un acto al que apenas acudió un centenar de personas. Fue un contrato menor con una empresa madrileña de Merchandising, Publicidad, Calidad e Imagen.

Entre otras actividades, en la jornada celebrada los asistentes cantaron la letra de una canción compuesta por la plataforma de la «Emergencia Educativa de Rivas» contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el entonces consejero de Educación, Enrique Ossorio. Ambos del PP.

Se trata de una versión de Shakira sobre Gerard Piqué: «Esto es para que claudiques. Construye el insti. No me repliques. Yo contigo ya lo confieso, no veo nada, no hay progreso. Entendí que no todo es culpa del bolchevique, detrás de esto sólo está el consejero ¡Enrique! [Ossorio]. Me dejaste el barracón en el patio, la parcela cedida y la promesa incumplida. Las familias se mueve, también votan y escucha: las familias no llora, las familias ¡luchan! Tiene nombre de presidenta buena, Isa, ves que es un gran problema. Tiene nombre de presidenta buena, Isa, ¡no quiere el instituto!, ¡yo quiero el instituto! Que sea público y grande por eso grito».

En el cónclave izquierdista participaron diferentes altos cargos del equipo de Gobierno encabezados por la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, el portavoz de IU, José Luis Alfaro y la concejala de Educación, Charo Sandoval, de Más Madrid.