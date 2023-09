Nueva utilización de dinero público por parte del Ayuntamiento de Rivas, liderado por Aída Castillejo (IU), para ir contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno local ha gastado fondos municipales en camisetas para organizar una manifestación contra la gestión educativa del Ejecutivo autonómico del PP en mayoría absoluta. A pesar de que en esta localidad del sureste de la región la candidatura popular ha sido la más votada, el bipartito de IU-Más Madrid y PSOE ha montado un acto bajo el lema «Fiesta de la Educación pública de Rivas» en el que se ha hecho campaña contra el equipo de la Puerta del Sol.

En particular, además de usar un espacio municipal de todos los vecinos, el Gobierno local ha comprado camisetas verdes serigrafiadas para darle más bombo a la reivindicación oficial. El pasado 3 de junio de 2023 se celebró esta «fiesta» impulsada por el propio Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Ahora, OKDIARIO ha podido constatar que se han gastado casi 2.000 euros sólo en camisetas para un acto al que apenas acudió un centenar de personas. Se trata de un contrato menor con una empresa madrileña de Merchandising, Publicidad, Calidad e Imagen.

Versión de una canción de Shakira

Entre otras actividades, en la jornada celebrada los asistentes cantaron la letra de una canción compuesta por la plataforma de la «Emergencia Educativa de Rivas» contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el entonces consejero de Educación, Enrique Ossorio. Ambos del PP.

Se trata de una versión de Shakira sobre Gerard Piqué: «Esto esto es para que claudiques. Construye el insti. No me repliques. Yo contigo ya lo confieso, no veo nada, no hay progreso. Entendí que no todo es culpa del bolchevique, detrás de esto sólo está el consejero ¡Enrique! [Ossorio]. Me dejaste el barracón en el patio, la parcela cedida y la promesa incumplida. Las familias se mueve, también votan y escucha: las familias no llora, las familias ¡luchan! Tiene nombre de presidenta buena, Isa, ves que es un gran problema. Tiene nombre de presidenta buena, Isa, ¡no quiere el instituto!, ¡yo quiero el instituto! Que sea público y grande por eso grito».

En el cónclave izquierdista participaron diferentes altos cargos del equipo de Gobierno encabezados por la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, el portavoz de IU, José Luis Alfaro y la concejala de Educación, Charo Sandoval, de Más Madrid.

Los populares de Rivas Vaciamadrid denuncian con dureza estos gastos pagados por todos los vecinos del municipio. «Las plataformas de la Emergencia Educativa y de la Sanidad Pública están totalmente politizadas y al servicio de la izquierda y la ultraizquierda de Rivas con el objetivo de arremeter y confrontar constantemente contra el gobierno de la Comunidad y la presidenta Ayuso», afea, en declaraciones a OKDIARIO, la portavoz del PP de Rivas, Janette Novo.

«Este contrato de 1.839,20 euros demuestra que el Ayuntamiento de Aída Castillejo financia con recursos de todos los vecinos a plataformas politizadas como la de la Emergencia Educativa y la de la Sanidad Pública. El Ayuntamiento se ha dado prisa en hacer un contrato y comprar camisetas para uniformar a sus tropas, pero tiene a equipos de fútbol entrenando a oscuras porque las torres del campo del Cerro del Telégrafo no tienen luz desde hace meses y a los campos de Casa Grande a punto de que los clausuren por el estado del césped. Están muy claras las prioridades del gobierno de izquierdas de Rivas Vaciamadrid, demostrando que la educación la utilizan únicamente de manera sectaria con fines partidistas», lamenta esta dirigente del PP.