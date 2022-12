Un alcalde del PSOE pagó con dinero público autobuses para ir a la manifestación contra Ayuso

El Ayuntamiento de El Boalo-Cerceda-Matalpino, gobernado por el PSOE, utilizó fondos públicos para impulsar la manifestación del pasado 13 de noviembre en contra de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso y a favor de la Sanidad pública. Una movilización promovida precisamente por PSOE, Podemos, Más Madrid y otros partidos de izquierda. En concreto, pagó varios autobuses para transportar a personas de la localidad a estas protestas en el centro de Madrid. Se ha confirmado en un Pleno municipal tras una pregunta del PP. La concejal de Participación ciudadana alegó que había recibido multitud de correos electrónicos solicitando la organización de esta particular excursión.

Ante esto, el PP ha preguntado no sin sorna: «¿Cuántos emails hacen falta para que nos pongan un bus para ir a una manifestación por la unidad de España?». A esto, tal como se aprecia en el vídeo del momento, el Gobierno local asegura que se valorará cada petición, pero que no depende de un número concreto de mensajes y sí del «interés general». «La manifestación era a favor de la Sanidad, no en contra de Ayuso», trató de justificar, por otra parte, la edil del ramo.

A pesar de que los alcaldes tienen que velar por un uso adecuado de los recursos públicos, en este caso, se han pagado con las arcas municipales una actividad con un evidente tinte político y partidista. El alcalde se enfrenta a un posible caso de uso de recursos públicos para beneficiar a determinadas organizaciones políticas que participaron en esa movilización.

Además, previamente, el regidor socialista Javier de los Nietos había llamado a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento que agrupa las poblaciones de El Boalo, Cerceda y Mataelpino a acudir a las marchas. Justificaba que había una falta de profesionales en el centro de urgencias extrahospitalarias de Manzanares El Real, lo que, a su entender, es un grave riesgo para los vecinos que, en realidad, tienen un servicio 24 horas a través del teléfono 112.

El alcalde había convocado a los vecinos a asistir a las protestas en «defensa» del servicio público de sanidad: «Hemos preparado unos autobuses para que todos aquellos que quieran puedan sumarse a la concentración. Lo podrán hacer con una ruta por nuestros tres pueblos hasta Madrid», avanzaba el primer edil.

Coste

El PP ha puesto el grito en el cielo al confirmar que el PSOE usó recursos municipales en llenar las calles contra el Gobierno de Ayuso y su gestión de la Sanidad. Los populares han pedido los expedientes de los contratos, pero todavía no los han recibido. El objetivo es saber a cuanto asciende el gasto realizado por el ayuntamiento. Un viaje de ida y vuelta desde esa zona de la Comunidad de Madrid al centro son más de 100 kilómetros y dos horas de duración, por lo que podríamos estar ante una cantidad considerable. Desde el PP afean igualmente que no han tenido acceso tampoco a los correos recibidos por el Ayuntamiento para chequear que es cierto la justificación oficial.