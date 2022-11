Ayuso tiene más médicos por habitante que Aragonés, Puig y Page, pero sólo hay huelgas en Madrid

La Comunidad de Madrid tiene más médicos por habitante que la Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha, presididas por los socialistas Ximo Puig y Emiliano García-Page, y que Cataluña, con el independentista Pere Aragonès al frente. Sin embargo, la presidenta Isabel Díaz Ayuso es la única que se está enfrentando a huelgas de médicos y a una feroz campaña de la izquierda a propósito de la sanidad.

En concreto, en Madrid hay un total de 3,7 profesionales de la medicina por cada 1.000 habitantes, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Así, Madrid se sitúa por delante de comunidades autónomas como la valenciana, donde hay 3,3 sanitarios por cada 1.000 habitantes, la de Castilla-La Mancha, donde hay 3,6, o la de Cataluña, donde hay 3,4.

También hay menos profesionales de la sanidad que en la Comunidad de Madrid en Canarias y Baleares (3 por cada 1.000 habitantes), así como en La Rioja, donde hay 3,5.

Con estos datos en la mano, la presidenta Díaz Ayuso se ha preguntado este lunes por qué Madrid es la única región donde se organizan huelgas y protestas cuando la falta de médicos es una realidad que afecta a toda España, y de forma más acusada en comunidades donde no gobierna el Partido Popular y donde, no obstante, la izquierda no ha provocado el nivel de ruido que existe ahora mismo en Madrid en torno a la Sanidad.

El sindicato Amyts ha convocado a partir de este lunes una huelga indefinida en los centros sanitarios de atención 24 horas que el Ejecutivo madrileño reabrió el pasado 27 de octubre por el «caos y la desprotección» en su puesta en marcha, así como por la «falta de personal» para llevar a cabo el servicio.

De los 698 médicos, enfermeros y celadores de los Servicios de Atención Rural (SAR) y de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) afectados por la reorganización, junto al personal del Summa 112, están llamados a la huelga un total de 228 facultativos (212 de Atención Primaria y 16 del Summa 112).

«Seguro que hay ciudadanos que se preguntan por qué hay huelga de médicos en Madrid cuando en sus comunidades la situación está peor», ha lanzado este lunes Díaz Ayuso, quien se ha comprometido a contratar a cualquier médico en Madrid que se encuentre en paro.

«En España hay un problema de falta de médicos, no se trata que yo los quite de otros lados, hay que hacer más facultades de medicina, convalidar los títulos de médicos extracomunitarios… el problema no está sólo en Madrid», ha señalado.