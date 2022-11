Iglesias da la razón a Ayuso en la politización de la manifestación: «Iba más allá de la Sanidad»

El ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dado la razón a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha reconocido públicamente que la manifestación celebrada este domingo en la región capitalina iba «mucho más allá de la Sanidad y de Madrid».

Díaz Ayuso lleva días denunciando la politización de esa marcha convocada por asociaciones vecinales y apoyada por todos los partidos de la izquierda de la Asamblea de Madrid -PSOE, Podemos y Más Madrid- en contra de su gestión de la reapertura de las urgencias extrahospitalarias. Algo que este lunes ha confirmado Pablo Iglesias en una intervención en un programa de la emisora independentista RAC1, donde ha admitido el cariz político que tuvo la protesta, a la que él mismo acudió junto con la actual líder de la formación morada, Ione Belarra, y los candidatos al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad, Roberto Sotomayor y Alejandra Jacinto, respectivamente.

Con @AleJacintoUrang, @SuperRoStar, @PabloIglesias y los y las militantes de @Podemos defendiendo la #SanidadPública hoy en Madrid. Una movilización histórica a la altura de los servicios públicos que tenemos. Toca cuidarlos como se merecen. pic.twitter.com/fd27f7gF6W — Ione Belarra (@ionebelarra) November 13, 2022

«Ayer estuve en la manifestación y hacía mucho tiempo que no estaba en una movilización de esa dimensión. Fue impresionante. Lo que ocurrió va mucho más allá de Madrid, incluso va más allá de la Sanidad», ha afirmado Pablo Iglesias, que ha explicado que buena prueba de ello ha sido «cómo está reaccionando la derecha mediática».

«La movilización de ayer ha desafiado la agenda de la derecha mediática y representa la irrupción de un actor político que ha estado demasiado tiempo ausente: la movilización social… Esto va mucho más allá de Madrid», ha opinado Iglesias, que se enfrentó a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones del pasado 4 de mayo de 2021 y decidió retirarse de la política cuando ésta consiguió 55 escaños más que él.

Díaz Ayuso ha señalado este lunes que «siempre» va a estar dispuesta a «escuchar a los médicos y enfermeros e intentar mejorar sus condiciones laborales» porque «la protección de la salud es un derecho constitucional, hay que contar con ellos y su bienestar profesional es esencial para que podamos disponer del mejor sistema sanitario».

Sin embargo, ha criticado «cuando desde el activismo de izquierdas tratan de confundir a la opinión pública diciendo que un centro sanitario de 24 horas debe funcionar como un pequeño hospital; o cuando meten miedo diciendo que la videoconferencia sustituye a un médico en Urgencias, hacen eslóganes desde la falsedad».

«Cuando dicen que nuestro sistema sanitario atenta contra la sanidad pública, sabemos, simplemente, que sus discursos los han escrito aquellos que no utilizan nuestro sistema público porque les atienden en hospitales privados. Y no me parece mal. La libertad que disfrutan es una conquista de los españoles en Madrid. Sólo que la misma, quizá otros también la quieren y, sin embargo, se les niega con pretendida superioridad», ha señalado.

«Si los activistas de la izquierda acudieran a nuestros hospitales, a lo mejor había menos demagogia. La izquierda, en lugar de buscar soluciones a través del acuerdo y la negociación, en lugar de pedir un pacto nacional para solucionar la falta de médicos que afecta a toda España, que es el problema real, el verdadero asunto, ha optado por politizar las dificultades», ha agregado Díaz Ayuso.