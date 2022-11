Belarra agita la manifestación contra Ayuso: «Están en juego las vidas de la gente»

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, jalea y secunda la manifestación convocada este domingo contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para «defender la sanidad pública» de la región. «Lo que está en juego son las vidas de la gente y tenemos que cambiarlo entre todos este domingo y también el próximo mayo», ha asegurado Belarra, aludiendo también a las elecciones madrileñas del año que viene.

La líder podemita ha colgado un vídeo en las redes sociales en el que aparece paseando por las calles de Madrid y grabándose a sí misma. «Quiero hablaros más como usuaria de la sanidad pública que como ministra y como responsable política porque creo que lo que está pasando con la sanidad pública madrileña es muy grave», comienza Belarra su vídeo.

Para la ministra, lo que está «haciendo» el Ejecutivo de Ayuso «con la sanidad pública madrileña se lleva vidas por delante». «Estoy escuchando mucho que son malos gestores, que no saben gestionar bien la sanidad. Creo que es importante explicar que esto no es cierto, podrían hacerlo mejor pero no quieren porque tienen un modelo ideológico que pasa principalmente por cargarse los servicios públicos para beneficiar a las empresas privadas, especialmente a las empresas que hacen negocio con nuestra salud», apostilla.

«Y yo, como madre y usuaria de la sanidad pública, os pediría a todos que os movilicéis, que el próximo domingo salgamos todos a la calle para decir alto y claro que la sanidad pública se defiende, que los servicios públicos se defienden porque son los únicos que nos permiten garantizar derechos para todos», señala Ione Belarra para participar en la movilización.

«Salud en juego»

Este domingo se ha convocado una manifestación contra el Gobierno de Ayuso bajo el lema Madrid se levanta por la Sanidad Pública. Contra el Plan de Destrucción de la Atención Primaria. Esta movilización está siendo aprovechada por los partidos de la oposición para atacar al Gobierno regional. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, también ha llamado a participar en esta manifestación.

«Quedan dos días para juntarnos todos y todas en la calle en defensa de nuestra sanidad pública y sus profesionales. Nuestra salud y nuestro futuro están en juego», ha señalado García en un mensaje colgado en las redes sociales.