El alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda (PP), ha remitido una carta a todas las empresas de carsharing (coche compartido) para solicitar que presten sus servicios a la localidad, como vía para paliar el problema de transporte y movilidad que tiene el municipio. Los vecinos de Boadilla llevan mucho tiempo protestando y quejándose porque el transporte de la localidad es escaso, poco frecuente, y lento lo que lo convierte en el principal problema teniendo en cuenta que Boadilla es el único municipio de la Comunidad de Madrid con más de 50.000 habitantes que no dispone de Cercanías.

Las empresas a las que Úbeda ha invitado a prestar sus servicios son ZITY, WIBLE, SHARE NOW, FREE2MOVE, GO TO GLOBAL, VOLTIO y UBEEQO, marcas que ya están operando en Madrid, aunque desde el Consistorio reconocen que quieren dar facilidades a cualquier compañía que ayude a mejorar el transporte de los vecinos.

Javier Úbeda cree que esta medida podría solucionar en parte el problema de la movilidad, especialmente en zonas en las que hay un volumen suficiente de vecinos, como los sectores 13 y B, y Viñas Viejas, que limitan entre sí y suman 27.723 habitantes. Boadilla cuenta en la actualidad con un total de 65.926 vecinos y está muy cerca de ciudades como Madrid, Pozuelo de Alarcón o Las Rozas, donde sí se está ofreciendo el carsharing por parte de distintos operadores.

Cercanías

Esta nueva iniciativa se suma a todas las actuaciones que el Ayuntamiento viene realizando en los últimos años para paliar esos problemas de movilidad y transporte en el interior del municipio y con localidades cercanas. A los trabajos que han permitido conectar distintas zonas de Boadilla, vertebrando mejor la ciudad, se añade la permanente demanda al Gobierno de España de la llegada del tren de Cercanías, cuyo Estudio de Viabilidad debería estar ya realizado, y de la construcción de un tercer carril en la M-50, sentido norte, entre los dos túneles situados en Boadilla hasta la M-503.

Hace tres años, concretamente el 17 de junio de 2021, el Ministerio de Transportes formalizó el contrato de servicios para la redacción del estudio de viabilidad del Cercanías de Boadilla. El presupuesto de adjudicación era de 236.006,81 euros y el plazo de ejecución, de 24 meses. Pero ese plazo ya venció hace casi un año, y en Boadilla siguen esperando el informe «fantasma», tal y como lo han bautizado los populares. «El estudio se licitó y se resolvió mientras Ábalos era el ministro. Ni para él, ni ahora para Óscar Puente existimos, nos han eliminado del mapa. Ni siquiera sabemos dónde están los resultados del estudio», ha apostillado el alcalde.

Desde el Consistorio boadillense, aseguran que no van a parar de reclamar la llegada del Cercanías al entender que también beneficiarían a municipios próximos como Brunete, donde se van a construir 20.000 viviendas, o Villaviciosa de Odón.

Javier Úbeda ha explicado que en este momento se está trabajando, con presupuesto municipal, en una conexión directa a la M-50 desde la M-513 e Infante D. Luis, que va a mejorar de forma sustancial el tráfico en uno de los puntos más problemáticos del municipio, y se está desarrollando el proyecto para deprimir la M-513 a la altura de la glorieta que une la avenida Condesa de Chinchón con la avenida Monte Segovia, el lugar más conflictivo de tráfico del municipio.