Trucos de maquillaje que te harán la vida más fácil: no querrás dejar de usarlos

Maquillarse no es algo tan complicado como podemos pensar cuando no tenemos experiencia. De hecho puede ser algo agradable y sencillo si sabes cómo hacerlo. En internet hay muchos tutoriales, sobre todo en la plataforma china de TikTok, pero puede que te hayas hecho con muchos productos y no sepas cómo usarlos bien así que queremos ayudarte con los trucos de maquillaje que te harán la vida más fácil y que no vas a querer dejar de usar.

Trucos de maquillaje que te harán la vida más fácil

Sobre todo a la hora de aplicar el delineador de ojos, elegir el color de pintalabios adecuado o a la hora de retirar el maquillaje de larga duración. Unos sencillos trucos ayudan en estas pequeñas acciones y nos hacen la vida mucho más fácil a la hora de maquillarnos. Descubre al menos tres consejos útiles.

Truco para delinear fácilmente el ojo

Algunos trucos de maquillaje pueden ser realmente útiles y facilitar la aplicación de maquillaje. El primero consiste en aplicar un pequeño lápiz negro en el costado del dedo y luego deslizarlo para crear la línea del delineador de ojos :

Toma el lápiz negro

Haz un pequeño punto en el costado del dedo índice.

Coloque tu dedo en la esquina exterior del ojo y extiende el dedo.

El resultado te dejará sin palabras.

Truco para elegir el mejor tono para tus labios

El segundo se refiere al tono perfecto de barra de labios para aplicar. Al apretar la punta de tu dedo saldrá el color de labial que sin duda es mejor que cualquier otro:

Aprieta tu dedo

Mira el color que sale en la punta

Coloca la punta de tu dedo al lado de los labiales.

Desecha los que son demasiado oscuros, demasiado brillantes

Aplica el color elegido en los labios.

Aún con este truco, el resultado te dejará sin aliento y el color elegido se convertirá en tu favorito.

Truco para eliminar el labial de larga duración

El tercer y último truco es retirar el labial líquido de larga duración con un labial de manteca de cacao. La manteca de cacao elegida servirá única y exclusivamente para este fin, ya que luego se estropeará:

Aplica generosamente el bálsamo labial de cacao en los labios (sobre la barra de labios)

Usando un algodón o disco desmaquillante, retira el producto de los labios.

El pintalabios se desprenderá muy fácilmente.

Tres sencillos trucos que te harán la vida más fácil y que una vez que los pruebes los usarás para siempre.