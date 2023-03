El truco definitivo para tener unas cejas pobladas y bien definidas

Pocas veces se piensa, o de hecho hasta hace poco no se tenía mucho en consideración y sólo se seguían las tendencias, pero lo cierto es que la forma de las cejas puede cambiar mucho la apariencia de una persona, y cuando no es adecuada para la forma de tu cara no vas a lucir de la mejor manera. Muchas no las cuidan de la forma correcta, descuidando su forma y el método adecuado para eliminar lo pelitos que son superfluos. Al proceder ‘al azar’, se corre el riesgo de arruinar la forma de tus cejas, haciendo que tu rostro sea decididamente menos armonioso. Por lo tanto, es mejor elegir unas cejas pobladas pero bien definidas gracias al truco que a continuación os vamos a explicar.

Truco para definir bien la cejas y que queden pobladas

En los siguientes párrafos te desvelamos un truco infalible que sin duda no te puedes perder para tener unas cejas pobladas y bien definidas . Después de ponerlo en práctica no podrás prescindir de él, de hecho el aspecto de tu rostro mejora increíblemente.

Este es un truco que todo el mundo debería conocer, el resultado que obtengas te sorprenderá mucho. El truco en cuestión consiste en saber que para elegir la forma de ceja más adecuada es fundamental tener en cuenta la forma del rostro. Si tienes la cara redonda , la forma ideal es la forma de ‘ala de gaviota’ y cualquier otra forma en la que el ángulo central quede hacia arriba. Al hacerlo, no correrá el riesgo de que todo sea demasiado redondeado y su rostro se verá más equilibrado y armonioso.

Cuando la cara es alargada es mejor optar por una forma más alargada, con una cola ligeramente descolorida hacia el final y una parte central más alargada. Quienes tienen este tipo de rostro suelen tener una mirada excesivamente seria, las cejas alargadas tenderán a hacerlo más dulce.

Luego está el rostro de diamante , una forma particular que se distingue por unos pómulos muy pronunciados y un mentón poco definido. Si este es tu caso, necesitas suavizar tu rostro para mejorar notablemente tu apariencia. Hacerlo es realmente muy sencillo, solo sigue la suave forma del arco de la ceja, el resultado será realmente una locura.

Los enumerados son trucos realmente sencillos y rápidos de poner en práctica pero que perfectamente podrán mejorar el aspecto de tu rostro. Después de haber encontrado la forma de las cejas que mejor se adapta a la forma de tu cara, seguro que nunca más la cambiarás, mirándote al espejo inmediatamente te verás más guapa.