Si quieres un rostro tan fresco como una rosa y un pelo perfecto cuando te levantas por las mañanas, no pienses que es algo imposible. De hecho existe algo que te puede ayudar. Un truco que es casi mágico y que te desvelamos a continuación ya que te hará amanecer con una piel y un pelo perfectos.

El truco casi mágico para dormir y amanecer con una piel y un pelo perfectos

Como si de un cuento de hadas se tratara, el truco para poder amanecer con la piel y el pelo perfectos no implica el uso de productos faciales o de aceites especiales para el pelo. Es más, no es algo que tengas que aplicar en tu rostro o cabello, sino que tiene que ver con algo que usas para dormir.

El truco en cuestión no es otro que el uso de una funda de almohada de seda para dormir. Algo que puede resultar casi una broma, pero que lo cierto es que ya ha convencido a infinidad de famosas que siempre duermen con su funda de seda. Entre las que se declaran fans de este truco de belleza, están por ejemplo Eva Longoria, Kate Winslet, Jennifer Lopez o Reese Witherspoon y tú misma te puedes sumar a ella.

De este modo evitarás algo realmente molesto cuando nos despertamos por las mañanas: comprobar como en nuestro rostro aparecen marcados los pliegues de la funda de la almohada, pero no solo eso.

¿Por qué la seda es buena para nuestra piel y cabello?

Piensa que la seda es una de las telas más finas del mundo y es natural , hipoalergénica y antibacteriana . Secreto de belleza de la mujer china, tiene propiedades hidratantes: permite que la piel respire y es muy buena para el cabello que se cae menos y mantiene fácilmente el peinado. ¿Has visto alguna vez a una mujer oriental con el pelo revuelto y encrespado?

La seda también aumenta la absorción de los productos de belleza y es apta para quienes padecen dermatitis atópica y eczema porque esta fibra natural es ideal para pieles sensibles .

Dormir sobre la funda de almohada de seda significa despertarse por la mañana con la piel hidratada y sin malas marcas, el cabello más sano, brillante y menos encrespado. En cuanto al cabello, está especialmente indicada en el caso de tener el pelo rizado.

Y luego no podemos olvidarnos de la agradable sensación de dormir sobre seda aunque eso sí, lo elegir seda 100% auténtica y no satén de poliéster que suele mencionarse como seda, cuando en realidad no lo es.