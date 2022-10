Las tres plantas perfectas para plantar en otoño y llevar luego a tu mesa

Otoño, ¿qué hay que plantar? Descubre las plántulas que seguro que te van a crecer hermosas y fuertes esta temporada. Tres plantas para plantar en otoño que seguro que te van a sorprender porque además luego las puedes llevar si quieres a tu mesa. Plantas que sembrar en tu huerto del balcón o de la terraza y que podrás admirar como van creciendo poco a poco.

Las tres plantas que plantar en otoño

La jardinería está cada vez más de moda. Esto se debe a que esta actividad ha roto con su aspecto más clásico, hecho de tierra plástica y guantes, pero se ha modernizado, adaptándose a los entornos de alta tecnología de nuestras ciudades cada vez más extensas. A día de hoy, la jardinería va descubriendo nuevos y siempre nuevos horizontes, que nos permiten llevarla a nuestros hogares. Hay más de un motivo que nos debe empujar a practicarlo, ya que los beneficios son muchos. Hoy ya no necesitas un gran espacio exterior, sino que un balcón o incluso un espacio extra en casa es suficiente.

Jardín en otoño

Y sin embargo, ahora que llega la mala temporada, muchos dejan las herramientas del oficio convencidos de que en cualquier momento, con el mal tiempo, nada podrá florecer en la tierra que se ha vuelto yerma, al menos hasta la llegada de la nueva temporada. Las cosas no son exactamente así, ya que hay muchas plantas que en cambio se benefician de la temporada de otoño, todo radica en elegir las plantas adecuadas, pero no solo.

De hecho, hay otra cosa que nunca, nunca, debe descuidarse, antes de la siembra de otoño. Es decir, el cuidado del suelo: bien sabemos que una tierra que se abusa pierde sus propiedades y deja de florecer. Por eso, siempre hay que cuidarlo: para ello utilizamos algún producto comprado, o incluso algún producto de compost.

También preparamos las zonas de plantación, que posiblemente sean largas y estrechas franjas de terreno, para que nuestro jardín aparezca ordenado y con una lógica propia. Ahora finalmente llegamos al meollo del asunto: ¿cuáles son las plantas a elegir?

Las tres plantas que no te van a dar problema alguno durante el otoño, no son otras que la lechuga, el ajo (y la cebolla) y las espinacas que a la vez, no son protagonistas secundarios de nuestra mesa, sino grandes protagonistas que pueden ser de gran utilidad en la cocina, prácticamente todos los días. Lechugas para acompañar nuestros platos, ajos para aliñarlos, espinacas para aportarnos ese conjunto de vitaminas indispensables !.

Las tres se pueden plantar además juntas ya que son compatibles de modo que aprovecha estos días de otoño para plantarlas y comprobarás como antes de que llegue el verano ya han crecido para tu propia sorpresa.