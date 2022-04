A menudo has escuchado que para mantenerte saludable y en forma necesitas comer poco y con frecuencia. Digamos que la cantidad adecuada que indican los expertos es hacer 5 comidas al día. En estas cinco comidas, los carbohidratos, las grasas y las proteínas deben distribuirse por igual. No exagerar y hacer algo de movimiento son las otras «reglas» para mantenerse bien pero a veces nos asalta el «gusanillo» y queremos comer de todo para matar el hambre que sentimos sabiendo que quedan horas hasta volver a comer. Por suerte existe un alimento que es increíblemente «poderoso» y efectivo y que resulta el snack ideal para no llegar con hambre a la hora de comer o de cenar.

El snack perfecto para aguantar el hambre

Las comidas principales de un día son el desayuno, el almuerzo y la cena. Muchos creen que el desayuno no es importante, o prefieren dormir un poco más y luego tomar un café al vuelo. Esto está mal porque para reactivar el organismo se necesita una buena carga nutricional por la mañana. Sin embargo, los refrigerios de la mañana y la tarde son igualmente importantes para calmar el hambre y no tener hambre para las comidas.

Muchos cometen el error de comer en exceso y picar algo totalmente incorrecto. Otros no pican y llegan al almuerzo y la cena con demasiada hambre, tanto que comen en exceso y causan daños a la salud.

Saltarse comidas, incluso lo que se come a media mañana o a media tarde, provoca problemas de salud porque además de tener mucha hambre en las comidas, puedes tener bajadas de presión y energía. Por tanto, hay que llevar algo ligero que pueda llenar el estómago mientras se espera la comida o la cena, pero que no te pese.

Frutos secos y fruta para aguantar

Por ello, el snack ideal podrían ser frutos secos, frutas o verduras. Estos alimentos tienen todas las vitaminas y todos los elementos para dar energía al organismo, para dar una sensación de saciedad que llevará a la persona tranquilamente a la hora de comer o cenar sin sentir la necesidad de comer en exceso. Un snack a base de yogur y fruta también es excelente para asentar también el intestino.

Por supuesto que no será bueno para todos, depende mucho de la edad y compromisos laborales y no del día. Sin embargo, para estar seguro de lo que es bueno o malo, es útil consultar a un experto, aunque si buscas algo que realmente te de energía, sea sano y te permita aguantar hasta la hora del almuerzo o de volver a casa por la noche, es tomar a media mañana una mezcla de frutos secos (30 0 40 gramos será más que suficiente) mientras que por la tarde una pieza de fruta, como una manzana o un plátano, te mantendrán también con energía hasta que cenes.