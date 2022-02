De entre todos los aceites que se utilizan en la cocina, el aceite de oliva virgen extra es el mejor y más saludable de todos y no lo decimos sólo nosotros sino que lo ha revelado un estudio que os explicamos con detalle a continuación.

El aceite de oliva virgen extra el más saludable

Los excesos siempre son contraproducentes, de modo que en el caso del aceite de oliva virgen extra una gota en la comida es totalmente saludable. Su consumo, entre otras cosas ligado a la dieta mediterránea, ha mostrado múltiples efectos beneficiosos.

Según estudios recientes, el consumo de aceite de oliva virgen extra reduciría el riesgo de cáncer de mama en un 62%. Pero no solo eso, ya que su uso en platos diarios también parecería actuar sobre la diabetes tipo 2 y la enfermedad de Alzheimer. En definitiva, no hay excusa para no tenerlo en la cocina.

¿Por que hay que tomar aceite de oliva virgen extra?

Los españoles lo sabemos bien, y por eso siempre lo usamos, pero lo que para nosotros se da por sentado, para otros no lo es. Este es el caso de muchos países extranjeros, que recién ahora están descubriendo sus propiedades beneficiosas , tanto que lo están incluyendo en sus dietas.

La composición del aceite de oliva determina sus beneficios. Además de grasa, este tipo de aceite contiene numerosas sustancias naturales como los polifenoles , que reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares y déficits cognitivos. Los polifenoles tienen muchos beneficios para el organismo y también mejoran el microbioma intestinal.

La salud del corazón , por tanto, pasa por los polifenoles, que impiden la oxidación del colesterol. Los polifenoles que lo componen son tan altos gracias a la propia elaboración del aceite, que se produce al triturar las aceitunas. De esta forma, se evitan otros procesos de producción que provocan la dispersión de gran parte de estos polifenoles.

Los niveles de polifenoles son decididamente inferiores en otros aceites, como los vegetales o los de girasol, precisamente por la técnica de extracción del aceite . Además, el aceite de oliva virgen extra tiene un alto contenido en grasas monoinsaturadas, una grasa saludable y resistente a la oxidación.

Podemos concluir entonces que el aceite de oliva virgen extra, incluido en una dieta correcta, como es la dieta mediterránea , es todo salud. La dieta mediterránea, envidiada por todo el mundo, es variada y de calidad, rica en frutas, verduras, cereales y legumbres y de hecho hace poco fue elegida como la mejor dieta del 2022. Por algo será.