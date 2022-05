La plancha de pelo es un objeto del que no podemos prescindir, sobre todo si tenemos el pelo largo y queremos mantenerlo a raya y en orden o si queremos darle un toque original a nuestra melena. Acostumbrada como estás a tu plancha de confianza, es posible que nunca te hayas preguntado si ella también puede tener una fecha de vencimiento y así de es de modo que vamos a hablarte ahora de la fecha de caducidad de la plancha del pelo y cómo reconocerla.

Fecha de caducidad de la plancha del pelo

Si estás acostumbrada a usar tu plancha del pelo cada vez que deseas llevar un pelo extra liso o de hecho, no renuncias a pasarla cada vez que tienes ocasión, es posible que lleves años con la misma plancha, pero esta ciertamente tiene una fecha de caducidad que es mejor conocer, dado que después de dicha fecha, la plancha ya no puede realizar sus funciones óptimas. De hecho, es un peligro para tu cabello porque corre un mayor riesgo de dañarse.

Por eso es bueno saber reconocer la fecha de caducidad para entender cuándo es mejor separarse de nuestro fiel amiga para sustituirla por una más nueva y funcional. Veamos entonces en qué fijarnos.

Si no sabías que la plancha tenía fecha de caducidad no te preocupes, es bastante comprensible. En realidad no es tan claro entender cómo notarlo. Sin embargo, hay algunas cosas que puede tener en cuenta para identificar si tu placa necesita ser reemplazada. Seguramente lo primero que debes mirar es si está desgastada o rayada en algunas partes.

De hecho, las planchas dañadas pueden exponer tu cabello a altas temperaturas, lo que ciertamente no es bueno para la salud de tu cabello. Así que si tu placa está dañada, debes cambiarla o quizás tengas opción a cambiar cambiar las partes desgastadas y de este modo no tendrás que despedirte por completo de tu fiel amiga.

Si no hay daños, intenta verificar el indicador de calor. Si la luz parpadea durante el uso, significa que la plancha no está haciendo su trabajo porque ha dejado de retener el calor. También en este caso ya no podrás utilizar tu placa y es mejor comprar una nueva.

Por último, si no notas ningún cambio en tu cabello después de pasar varias veces la plancha, incluso en este caso no podrás hacer otra cosa que reemplazarla porque significa que ha llegado su momento. Ahora que conoces estos trucos para saber si tu plancha de pelo ha pasado su fecha de caducidad, puedes proteger tu cabello y decirle adiós a las herramientas inútiles.