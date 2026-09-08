México, destino favorito de los españoles: cómo encontrar los mejores paquetes turísticos

México es uno de los países favoritos de los turistas, ubicándose en el puesto 7 entre los más visitados en 2025, con más de 98 millones de turistas, de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, lo que se traduce en un aumento del 13,5% en comparación con el año anterior.

Se estima que esta cifra, que ya había superado cualquier récord establecido, podría aumentar en 2026.

Aunque existe un gran número de motivos para este veloz crecimiento, la eliminación de las medidas sanitarias en los años pospandemia y la organización del recién finalizado mundial de fútbol de la FIFA, que trajo nuevamente la copa a nuestro país, serían algunos de los más relevantes.

Si bien este último hecho puede crear anomalías en la estadística (con relación a años sin eventos de gran magnitud), datos recientes muestran que los españoles se encuentran entre los turistas que más visitan el país norteamericano.

Turismo español en México

Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo de México, aseguró en entrevista que 285.000 españoles visitaron México en el 2025, posicionándolo como uno de los destinos más elegidos por los turistas españoles. Para finales de 2026, se estima que la cifra podría incrementarse en un 15% gracias al mundial.

Las razones por las que los españoles visitan México son variadas; sin embargo, las similitudes en el idioma y las costumbres son algunas de las más mencionadas. Los contrastes también importan, ya que la gastronomía mexicana, sus playas y su forma de disfrutar la cultura local distan mucho de lo que vivimos en España.

En el plano económico, las diferencias en el tipo de cambio también hacen que México sea un destino atractivo, siendo posible disfrutar lo mismo (o más) que en otros países, pero gastando una cifra menor.

Por último, al estar junto a Estados Unidos, muchos españoles sacan provecho para hacer viajes a varios destinos sin mayores contratiempos.

¿Cómo encontrar los mejores planes?

Al ser uno de los principales destinos del mundo, el número de paquetes turísticos en México puede ser sobrecogedor, especialmente para quienes están organizando un viaje internacional por primera vez.

Y aunque es inevitable sentirse así con todo lo que implica viajar a países tan ricos en cultura y geografía como México, la realidad es que es posible simplificar el proceso.

El primer paso es utilizar comparadores en línea, ya que, aunque no siempre ofrecerán las mejores opciones, sí ayudan a tener un primer acercamiento. Esto es necesario, ya que no solo existen decenas de plataformas de comparación, sino también de agencias que brindan todo tipo de paquetes turísticos a los distintos destinos de México.

Aunque cada paquete, dependiendo de su precio, incluirá distintos beneficios, la realidad es que hay varios elementos que nunca pueden faltar (ahondaremos en ello más adelante), por lo que debes comparar qué ofrece cada uno y a qué costo, para saber con qué proveedor quedarte.

También es recomendable contactar con agencias de viajes que cuenten con plataformas en línea, especialmente aquellas que se promocionan en redes sociales, ya que estas suelen ser las más utilizadas por la población general.

¿Qué debe tener un buen paquete turístico?

Cada paquete turístico es distinto, por lo que no debes guiarte por un solo grupo de beneficios específicos. Sin embargo, para ayudarte a agilizar el proceso de selección, es posible agrupar lo más importante:

Gestión: En el mundo actual, uno de los principales beneficios de los mejores paquetes turísticos es la gestión del proceso de planificación y compra. Desde estudiar las características del cliente hasta conocer los requerimientos de cada país, los operadores turísticos brindarán asistencia durante todos los trámites.

En el mundo actual, uno de los principales beneficios de los mejores paquetes turísticos es la gestión del proceso de planificación y compra. Desde estudiar las características del cliente hasta conocer los requerimientos de cada país, los operadores turísticos brindarán asistencia durante todos los trámites. Alojamiento: Estos paquetes deben incluir el alojamiento, eligiendo sitios de hospedaje estratégicamente ubicados para facilitar la movilidad, brindar un buen número de actividades en zonas aledañas e incluso disminuir riesgos de seguridad.

Estos paquetes deben incluir el alojamiento, eligiendo sitios de hospedaje estratégicamente ubicados para facilitar la movilidad, brindar un buen número de actividades en zonas aledañas e incluso disminuir riesgos de seguridad. Transporte: El costo final también debe incluir el transporte, tanto los viajes internacionales como la movilidad interna, ya sea dentro de una ciudad específica o a lo largo de distintos estados.

El costo final también debe incluir el transporte, tanto los viajes internacionales como la movilidad interna, ya sea dentro de una ciudad específica o a lo largo de distintos estados. Alimentación: En su mayoría, los planes turísticos incluyen la alimentación, es decir, al menos 3 comidas diarias en lugares cuidadosamente seleccionados y alguna que otra merienda.

Viajar sin paquetes turísticos

Aunque los paquetes turísticos facilitan muchísimos procesos al momento de viajar, al tiempo que permiten contar con un mayor número de garantías en materia de seguridad, es perfectamente viable hacer turismo sin contratar este tipo de servicios, siendo la opción favorita de muchos debido a que disminuye los costos y permite viajes más personalizados.

Si prefieres esta opción, lo más recomendable es tomar en cuenta lo siguiente:

Revisar todos los documentos de viaje (especialmente tu pasaporte) y asegurarse de que estén en periodo de vigencia.

Estudiar si el país tiene requerimientos legales adicionales, como visa o una cantidad mínima de dinero en efectivo.

Determinar, en caso de que quieras quedarte en el país por varios meses, si es posible extender el permiso de viaje.

Investigar sobre la mejor temporada para viajar, entendiendo que cada momento del año tiene beneficios y desventajas.

Contactar con la aerolínea para reservar los pasajes de ida y vuelta, buscando siempre las opciones (tanto en materia financiera como de beneficios) que mejor se adapten a lo que necesitas.

Reservar el alojamiento y las primeras actividades de forma anticipada, ya que hacerlo al momento de llegar puede conllevar contratiempos innecesarios.

Notificar a tus entidades bancarias para evitar el bloqueo de tus tarjetas o cuentas a la hora de hacer compras en el extranjero.

Si conduces, es recomendable conocer cuáles son los requerimientos en caso de querer conducir un coche de alquiler.

México no solo es uno de los destinos favoritos de los españoles, sino que podría posicionarse como el más visitado en los próximos años. A pesar de esto, también es un país donde es posible experimentar varias dificultades si no planeas tu viaje adecuadamente, así que asegúrate de estudiar bien cada opción y determinar cuál se adapta mejor a ti.