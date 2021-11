Lopesan Hotel Group regresa a la feria World Travel Market de Londres y lo hace con su tradicional stand, reforzando la presencia de la marca Islas Canarias. La apuesta por mantener este escenario propio es una clara declaración de intenciones, que pretende afianzar la recuperación del mercado británico y, al mismo tiempo, lanzar un mensaje de normalidad al sector turístico global, que ayude a consolidar a Gran Canaria como un destino seguro y con una propuesta turística de la máxima calidad. Además, el equipo desplazado a Londres, promocionará las excelencias del hotel Lopesan Costa Bávaro Resort Spa & Casino, uno de los principales reclamos de República Dominicana.

Una espectacular foto de la icónica y recién renovada Infinity pool del Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa será el principal protagonista del stand de Lopesan Hotel Group y su efecto hipnótico conseguirá atraer todas las miradas de los visitantes que acudan, del 1 al 3 de noviembre, al Centro de Exposiciones ExCel London. No obstante, la remodelación llevada a cabo en el hotel, tras dos décadas siendo uno de los referentes del sector turísticos del archipiélago, es una de las novedades destacadas que serán presentadas durante las diversas reuniones que se desarrollarán durante la feria, así como la exclusividad de los servicios y el cambio de concepto de un icono, también reformado recientemente, como el Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel.

El Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa regresó parcialmente a la actividad el pasado 1 de septiembre, tras modernizar sus principales infraestructuras, incluida la reforma de todas las habitaciones del complejo, introducir un original concepto gastronómico basado en un original mercado gastronómico, con puestos temáticos de cocina, actualizar sus servicios y adaptarlos a las últimas tendencias del sector.

El proyecto ha sido diseñado con el objetivo de alcanzar la excelencia turística, pero sin olvidar la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, presentando un nuevo modelo basado en las experiencias. Los huéspedes que elijan al Lopesan Costa Meloneras, para disfrutar de sus vacaciones, tienen garantizada una estancia en la que la diversión, el relax y su vanguardista propuesta culinaria, desempeñarán un papel esencial. En este último punto, los Restaurantes a la carta La Toscana y el recién inaugurado NIHAO, son una alternativa de calidad que sorprenderá a los paladares más exigentes.

Las innovaciones incluidas en el complejo no afectan al icónico concepto arquitectónico, inspirado en un palacio colonial, que se mantiene intacto, al igual que la integración del Resort en el entorno natural de su ubicación, en primera línea de mar de la exclusiva zona de Meloneras y a escasa distancia de la Reserva Especial de las Dunas de Maspalomas.

Modernidad y espacios abiertos

El stand de Lopesan Hotel Group ocupa 52,5 m2, en los que la modernidad y los espacios abiertos se conjugan para cumplir con todos los protocolos sanitarios establecidos por el Gobierno británico y la organización del evento. De esta forma, los encuentro programados con turoperadores, OTAs, proveedores digitales, medios de comunicación y otras empresas, vinculadas al sector turístico británico, se llevarán a cabo en una sala diáfana, dividida en espacios de trabajo independientes que garantizan la distancia social de los profesionales asistentes a la feria.

Todas las marcas del portafolio de Lopesan Hotel Group están representadas en el stand, con fotos representativas de los hoteles más destacados de The Lopesan Collection Hotels, Lopesan Hotels & Resorts, Kumara by Lopesan Hotels, Corallium by Lopesan Hotels, Abora by Lopesan Hotels e IFA by Lopesan Hotels. Además, una pantalla LED, ubicada estratégicamente, proyectará espectaculares vídeos que mostrarán los recursos audiovisuales más destacados de la sensacional propuesta alojativa del Grupo Lopesan, así como los productos vinculados a la restauración, todo lo relacionado con el golf o el sector MICE (congresos, viajes de incentivos, conferencias y exposiciones).

Los profesionales y asistentes a la World Travel Market quedarán cautivados por el cálido color de la arena, que predomina en el stand, y su perfecta armonía con la madera del mobiliario, el azul de las cristalinas piscinas y el radiante sol que desprenden cada una de las instantáneas elegidas para decorar este escenario, con el que Lopesan Hotel Group regresa a la edición más especial y emotiva de la World Travel Market.